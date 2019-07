Roma, 27 luglio 2019 - L'estate è pronta a prendersi una nuova pausa. Le previsioni del tempo di domenica 28 luglio, confermano il ribaltone che, partendo dalle regioni più a Nord, porterà una rinfrescata su tutta l'Italia, o quasi.

Il team de iLMeteo.it parla di situazione di diffuso maltempo su tutto il Centro Nord già dal mattino, con robusti temporali, grandinate ed energiche raffiche di vento, fino a 80km/h in Sardegna e 60 km/h su Lazio e Toscana. I fenomeni più abbondanti si concentreranno su Piemonte, Lombardia, Triveneto, Levante Ligure e Toscana centro-settentrionale, ma in generale sarà una giornata a rischio nubifragi e allagamenti in molte zone della Penisola. Clima più asciutto nel Mezzogiorno, dove ci sarà prevalenza di sole, nonostante siano comunque attesi temporali sulla Campania e peggioramenti serali tra Molise e Calabria.



Come preannunciato, l'irruzione del ciclone atlantico causerà un brusco crollo delle temperature al Centro Nord, con diminuzioni fino a 10-15°. Al Sud si continuerà invece a sudare, in quanto le massime si manterranno su valori molto estivi.

Lo scenario trova d'accordo anche gli esperti di 3B Meteo, che per lunedì 29 luglio anticipano una parziale rimonta dell'alta pressione a Nord e una parallela attenuazione del caldo nelle regioni meridionali.

Le previsioni del tempo di domenica 28 luglio

Nord Ovest

Maltempo diffuso su tutti i settori fin dal mattino, con temporali anche violenti, vento forte, grandinate e nubifragi a livello locale. Tempo in miglioramento a partire dal pomeriggio. Crollano le massime: 23° a Milano e 24° a Torino.



Nord Est

Giornata di rovesci e temporali un po' ovunque, localmente molto forti e accompagnati da raffiche di vento potenti e grandine. Possibili nubifragi nei casi più intensi. Giù il termometro, che si assesta sui 23° a Bologna e Venezia.



Centro

Cielo sereno o poco nuvoloso in Sardegna, al netto di qualche rovescio sparso. Per il resto situazione di maltempo diffuso, con possibilità di temporali intensi, grandinate e trombe d'aria (marine sulla costa). Scendono le massime: attesi 27° a Roma e 24° a Firenze.



Sud e Isole

Brutto tempo in Campania, con rovesci e temporali sparsi. Altrove cielo più soleggiato, anche se sono previsti peggioramenti a partire dal pomeriggio tra Molise e Calabria. Nessuna sostanziale variazione delle temperature, che si mantengono mediamente alte, con 35° a Bari e 32° a Palermo.