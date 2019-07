Roma, 25 luglio 2019 - E' ormai confermato dalle ultime previsioni meteo: il caldo subirà uno stop nel fine settimana. E si tratterà di un brusco stop, con temporali, grandine e nubifragi. Proprio nel weekend, quello del fra l'altro del primo grande esodo per le vacanze. Ilmeteo.it dice che sarà una vera e propria burrasca estiva che colpirà in particolare le regioni centro-settentrionali. Intanto siamo all'apice dell'ondata africana.

Le previsioni del tempo di venerdì 26 luglio

Già domani, venerdì 26 luglio - spiegano gli esperti - avremo le prime avvisaglie di un cambiamento, complice un calo della pressione a partire da ovest. I primi irregolari fenomeni temporaleschi interesseranno l'arco alpino e localmente le pianure del Triveneto e potranno localmente già risultare di forte intensità. Ma il peggioramento più intenso e diffuso arriverà, come anticipato, nel weekend.

I dettagli: Nord Ovest

Prime avvisaglie di cambiamento sui rilievi alpini, con temporali in arrivo a partire dal pomeriggio. Altrove resiste il bel tempo, accompagnato da temperature ancora molto calde, con picchi di 35° a Milano e Torino.



Nord Est

Anche sui settori di Nord Est si preannuncia una giornata molto calda e soleggiata, al netto di temporali tra pomeriggio e sera su Alpi e Appennini, con possibile coinvolgimento di alcune zone pianeggianti del Triveneto. Previsti 31° a Venezia e 37° a Bologna.



Centro

Possibili temporali pomeridiani sull'Appennino, specie sul versante Adriatico. Per il resto tempo stabile su tutte le regioni, caratterizzato da caldo torrido nelle aree più interne e clima afoso lungo le coste. Punte di 37° a Firenze e 34° a Roma.



Sud e Isole

Abbondanza di sole e cielo sereno su tutto il Mezzogiorno, con al più qualche trascurabile annuvolamento in corrispondenza dei rilievi nelle ore centrali. Clima bollente un po' ovunque, con 33° a Napoli, 35° a Bari e 32° a Palermo.

Il meteo del weekend

Nel corso della giornata di sabato 27 piogge e temporali scenderanno dalle Alpi verso la pianura Padana centro-settentrionale. In Liguria si avranno solamente degli addensamenti, non forieri di precipitazioni particolarmente rilevanti. Al Centro sarà ancora asciutto e soleggiato, anche se non mancheranno annuvolamenti sulle coste toscane. Domenica 28 il ciclone scivolerà rapidamente da Nord verso Sud e in serata raggiungerà già i Balcani. Nel suo transito lungo il nostro Paese provocherà forti temporali, locali nubifragi e anche grandinate al Nord e su tutto il Centro (Sardegna esclusa) toccando anche Firenze e Roma. Alcuni fenomeni temporaleschi interesseranno poi anche il Gargano, mentre saranno più soleggiati il resto del Sud e la Sicilia.

Anche 3bmeteo.com non ha dubbi: questa perturbazione - spiegano - causerà uno sconquasso meteorologico sull'Italia. Lo scontro tra l'aria fresca atlantica con quella molto calda e umida accumulata in questi giorni innescherà inevitabilmente temporali violenti a livello locale. Simile ma non identica la descrizione del sito rispetto a quella di IlMeteo.it: sabato si verificheranno primi rovesci e temporali sparsi su Alpi e Prealpi, in successiva estensione a Liguria e Valpadana. Proprio tra la sera e la notte si attendono i fenomeni più intensi. Temporali anche su Appennino centro-settentrionale e alta Toscana, dove nella notte c'è il rischio di nubifragi. Domenica è prevista una mattinata di maltempo al Nord con piogge e temporali diffusi. Seguirà un pomeriggio ancora molto instabile con piogge e rovesci sparsi, più diffusi sul Nord Est, ma con tendenza all'attenuazione.

Il crollo delle temperature

Il team di ilmeteo.it avverte che sotto il profilo termico il passaggio del vortice ciclonico provocherà un repentino abbassamento delle temperature fino a 15 gradi. Città come Vercelli, Milano, Bologna, ad esempio, passeranno da picchi di 37/39 gradi addirittura fino a 23/24 gradi. Una netta diminuzione si avvertirà anche al Centro: Firenze scenderà dagli attuali 38/39 gradi ai 25/26 gradi di domenica. E Roma vedrà i termometri passare dai 35/36 gradi di venerdì ai 26/27 gradi di domenica.

Caldo, battuti tutti i record in Europa

Intanto in mezza Europa stanno crollando tutti i record del caldo: Belgio, Germania e Paesi Bassi hanno tutti registrato le loro temperature più alte di sempre. Il Belgio ha segnato il massimo storico di 39,9 gradi Celsius (104 Fahrenheit) nella base militare di Kleine-Brogel (il record precedente risaliva al giugno 1947). In Germania la temperatura è salita a 40,5 gradi Celsius a Geilenkirchenthe, vicino ad Heinsberg, nella Renania Settentrionale-Vestfalia (il precedente record era di 40,3). Nei Paesi Bassi, 38,8 gradi centrigradi a Gilze-Rijen, nel sud, hanno bruciato il record risalente a 75 anni fa. In Francia, con 41,2 gradi la città di Bordeaux ha superato il suo precedente record di 40,7 gradi del 2003. In altre dieci località francesi il termometro ha battuto record storici, con temperature superiori ai 40 gradi, come a Lione e Dijon. "Come abbiamo già visto a giugno le ondate di caldo stanno diventando sempre più frequenti, intense e cominciano prima. Sono la manifestazione diretta del cambiamento climatico", ha sottolineato Claire Nullis, portavoce dell'Organizzazione meteorologica mondiale. Intanto la rete ferroviaria britannica ha deciso di rallentare i treni. E poiché in tutta l'area colpita dal calore insolitamente alto, molte persone hanno cercato di rinfrescarsi nei laghi e nei fiumi, si registrano anche vittime di annegamento.