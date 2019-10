Roma, 17 ottobre 2019 - Dopo la breve tregua dal maltempo, la situazione promette di peggiorare in vista del weekend. Le previsioni meteo di domani, venerdì 18 ottobre, annunciano infatti l'avvicinamento di una perturbazione che, tra sabato e domenica, riporterà forti piogge sul Nord Italia. All'opposto, al Sud e in gran parte del Centro continuerà a splendere il sole.

Il team de iLMeteo.it avverte che nel corso della giornata di venerdì un vortice ciclonico di origine atlantica irromperà sui settori settentrionali dello Stivale, "provocando una maggiore copertura nuvolosa e anche primi fenomeni sparsi". Il brutto tempo si concentrerà soprattutto a Nord Ovest (Liguria in primis) e su buona parte dell'area alpina, con rovesci possibili già dal mattino. Sul resto del Paese, specificano i meteorologi, la situazione rimarrà invece stabile, con prevalenza di cielo sereno e temperature molto piacevoli.

Gli esperti di 3BMeteo anticipano poi che sabato 19 e domenica 20 ottobre l'espansione della zona di bassa pressione darà il via a una vera e propria fase di maltempo, con rovesci e temporali anche di una certa intensità in Liguria, Piemonte, Lombardia e settori alpini e prealpini. Ancora all'asciutto le regioni meridionali e centrali," salvo un po' di variabilità sulle tirreniche con piovaschi sull'alta Toscana".

Previsioni meteo venerdì 18 ottobre

Nord Ovest

Rovesci già dal mattino sulla Liguria, con possibili sconfinamenti sulle zone limitrofe di Piemonte e Lombardia. Altrove cielo mediamente nuvoloso con ulteriori peggioramenti in serata specie su Alpi e Prealpi. Massime intorno ai 18° a Torino e Milano.



Nord Est

Tempo più clemente sui settori di Nord Est, dove si profila alternanza di sole e nuvole irregolari, in un contesto comunque asciutto, salvo qualche pioggia sui rilievi orientali. Previsti 20° a Venezia e 21° a Bologna.



Centro

Nuvoloso sulla Toscana ma con basso rischio di piogge; per il resto bel tempo accompagnato da temperature piuttosto gradevoli. Previsti 22° a Firenze e 23° a Roma.



Sud e Isole

Ampio soleggiamento su tutte le regioni, in presenza di temperature superiori alla medie di questo periodo. Qualche locale annuvolamento serale lungo il Tirreno. Picchi fino a 25° a Bari, poco sotto Palermo e Napoli, rispettivamente con 24° e 23°.

