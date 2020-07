Roma, 25 luglio 2020 - Chi aveva nostalgia dell'afa sarà finalmente accontentato. Le previsioni meteo sembrano non lasciare dubbi: un'ondata di caldo africano è in arrivo sull'Italia.Il maltempo con la bombe d'acqua su Milano è alle spalle, forse definitivamente. Già da domani, domenica 26 luglio, il bel tempo segnerà la Penisola. E sarà solo un antipasto di quel che accadrà la settimana prossima, quando temperature roventi infiammeranno il Paese da nord a sud. Già da domani, l'aumento delle temperature risulterà più marcato sulle basse pianure emiliane e sui settori tirrenici, dove i termometri potranno sfiorare i 35°.

Quindi, tra lunedì e martedì, l'incursione dal Sahara. Gli esperti di 3BMeteo parlano di picchi di 36° in Emilia, lungo il corso del Po, nelle aree interne pianeggianti di Toscana, Umbria, Lazio, Campania, Puglia e Calabria e nelle Isole maggiori. Nei giorni successivi i valori massimi cresceranno poi ulteriormente fino a toccare i 37-40° specie al Centro-Sud, con afa a tratti accentuata lungo le coste.Secondo ilMeteo.it, giovedì prossimo, 30 luglio, si potranno toccare i 40 gradi anche in città. La cifra tonda potrebbe arrivare a Firenze, con 38 gradi a Bologna e 36 in città come "Roma, Bari e Bolzano".

I meteorologi di 3BMeteo hanno anche analizzato le tendenze per agosto, confermando quanto anticipato nei giorni scorsi: l'anticiclone subtropicale dovrebbe piazzarsi su Mediterraneo e Italia "con forte componente nord africana". Tradotto: caldo intenso, afa e "temperature sopra la media".

La mappa di 3B Meteo

Le previsioni del tempo di domenica 26 luglio

Temperature in rialzo e pochi i disturbi degni di nota: nel corso del pomeriggio i meteorologi segnalano soltanto qualche classico temporale estivo sui confini alpini, con la possibilità di locali grandinate, ad esempio su Alto Adige e Dolomiti bellunesi.

Nord Ovest

Bel tempo su tutte le regioni, fatta eccezione per qualche sporadico temporale di calore al pomeriggio sulle Alpi di confine. Previsti 31° a Torino e 30° a Milano.



Nord Est

Cielo sereno o poco nuvoloso su tutti i settori, al netto di isolati temporali pomeridiani sui confini alpini, localmente di forte intensità. Su i termometri: 28° a Venezia e 34° a Bologna.



Centro

Bel tempo diffuso, con al più qualche innocua nuvola sparsa sui rilievi appenninici. Caldo in progressivo aumento: 34°a Firenze e 31° a Roma.



Sud e Isole

Giornata stabile e soleggiata su tutto il Meridione, in un contesto climatico caldo ma gradevole, vista l'assenza di afa. Attesi 30° a Napoli e 31° a Palermo.