Roma, 5 settembre 2020 - Le previsioni meteo di domani, domenica 6 settembre, certificano che gran parte dell'Italia passerà una giornata all'insegna del sole, ma anche che il tempo comincerà a mutare in alcuni settori del Nord. Il parziale stravolgimento sarà determinato dal rapido avvicinamento di un vortice ciclonico, che influenzerà le condizioni atmosferiche in modo negativo anche la prossima settimana. Nel suo bollettino, il team de IlMeteo.it scrive che domenica l'Anticiclone delle Azzorre favorirà una partenza soleggiata su tutte le regioni, salvo mostrare i primi segnali di cedimento con il passare delle ore. Nel pomeriggio, si assisterà infatti all'ingresso di un fronte temporalesco che dapprima bagnerà Alpi e Prealpi, e poi raggiungerà le medio e alte pianure di Piemonte e Lombardia in serata. Sul resto del Paese la situazione si manterrà invece tranquilla, e il bel tempo verrà accompagnato da un clima gradevole, con temperature massime tra 26 e 32°.

I meteorologi avvertono che il deterioramento del tempo proseguirà anche dopo il weekend. Secondo gli esperti di 3BMeteo lunedì 7 settembre le piogge e i temporali interesseranno quasi tutto il Nord, ma anche Toscana e alte Marche, con fenomeni intensi specie tra Emilia Romagna, bassa Lombardia e Toscana orientale (possibili locali grandinate). Nei giorni successivi la depressione responsabile del maltempo segnerà il passo sulle Baleari, causando precipitazioni su tratti del Sud e infine sulla Sardegna.

Da giovedì 10 settembre inoltre potrebbe aprirsi una nuova fase di maltempo, con piogge un po' ovunque da Nord a Sud. Lo anticipa IlMeteo.it in un articolo sul sito, ma lo si evince anche dalle mappe di 3bmeteo. Va sottolineato però che mancano ancora diversi giorni, pertano è meglio seguire gli aggiornamenti.

Il tempo di domenica 6 settembre nel dettaglio

Nord Ovest

Avvio di giornata sereno o poco nuvoloso, ma con rovesci sparsi dal pomeriggio su Alpi e Prealpi. In serata coinvolte anche le zone di pianura e la Liguria. Previsti 28° a Torino e Milano.



Nord Est

Qualche occasionale precipitazione sui rilievi già dal mattino, con forti peggioramenti su tutto il comparto alpino e prealpino nelle ore successive. Soleggiato altrove. Massime tra i 26° di Venezia e i 32° di Bologna.



Centro

Tempo stabile e soleggiato ovunque, con al massimo qualche annuvolamento serale su medio-alto Tirreno. Caldo gradevole: 30° a Firenze e 29° a Roma.



Sud e Isole

Qualche nuvola occasionale tra Sicilia e Calabria, per il resto cielo limpido e dominio dell'anticiclone.