Roma, 29 marzo 2020 - Un paio di giorni di temperature miti, ma nelle prossime ore nuovo ribaltone, con correnti artiche che porterano pioggia e neve a bassa quota. Le previsioni meteo annunciano infatti un imminente peggioramento, con un nuovo crollo delle temperature. C'è ancora incertezza sull'esatta distribuzione delle precipitazioni, ma sulla tendenza non ci sono dubbi.

Il peggioramento del tempo

Lunedì, scrive ilMeteo.it "un'irruzione polare accompagnata da freddi venti nord-orientali provocherà un rapido peggioramento fin dal mattino al Nord dove si avranno piogge sparse e qualche nevicata via via a quote sempre più basse sui rilievi alpini ed in seguito anche sull'Appennino settentrionale". Il peggioramento si trasferirà poi verso il Centro Sud. Martedì giornata fredda e ancora tempo instabile da Lazio e Abruzzo in giù.

Dove cadrà la neve

3bmeteo.com fa un focus sulle nevicate. Pare sfumata l'ipotesi dei fiocchi bianchi in città, ma cadranno comunque a quote molto basse. Lunedì "possibili accumuli di 30-35 centimetri sulle Alpi centrali oltre i 1500 metri", dicono i meteorologi. Sull'Appennino Tosco-Emiliano, martedì, "il limite neve oscillerà tra i 300 e i 500 metri". Stessa quota pare per i rilievi tra Marche e Umbria. Sicuramente in montagna ci sarà un supplemento di neve, dopo un inverno molto magro, soprattutto per l'Appenino Centrale. 3bmeteo invita anche a tenere d'occhio il calo termico (potrà essere anche di 10-12 gradi), con il rischio di gelate anche in pianura.

La mappa di 3bmeteo