Zecchino d’Oro, e i bambini cantano la pace

L’importanza di abbattere muri e confini, il significato della pace, il rapporto con il futuro, la cura di sé, la sostenibilità ambientale. Sono alcune delle tematiche trattate nelle 14 canzoni in gara alla 66ª edizione dello Zecchino d’Oro, in diretta oggi e domani dalle 17 alle 18.40 e domenica 3 dicembre dalle 17.20 alle 20 su Raiuno dagli studi dell’Antoniano di Bologna. Messaggi veicolati da note e versi, perché “La musica può“, come recita il titolo scelto per questa edizione di uno dei programmi "emblema del servizio pubblico radiotelevisivo", ha sottolineato alla conferenza stampa di presentazione Marcello Ciannamea, direttore intrattenimento Prime Time. Tra i 35 autori che firmano le tracce ci sono grandi artisti come Max Gazzè, Loredana Bertè, Paolo Vallesi, Matteo Bocelli, Lorenzo Baglioni, Gianfranco Fasano, Maurizio Fabrizio, Piero Romitelli e tanti altri. A cantare 17 piccoli interpreti, che hanno dai 5 ai 10 anni e provengono da otto regioni italiane e da tre Paesi esteri, Grecia, Bulgaria e Albania, come sempre accompagnati dal Piccolo Coro dell’Antoniano, formato da 54 bambine e bambini, diretto da Sabrina Simoni, Piccolo Coro, fondato da Mariele Ventre, che proprio nel 2023 ha festeggiato i suoi 60 anni di attività.

Direttore artistico dello Zecchino d’Oro è Carlo Conti, che condurrà la finale di domenica; oggi e domani invece per la prima volta presenteranno Carolina Benvenga e Andrea Dianetti, "emozionati perché anche noi siamo cresciuti con lo Zecchino", raccontano. Anche quest’anno lo Zecchino d’Oro sostiene le mense francescane di Operazione Pane, 20 in Italia e 5 all’estero, che forniscono solo nel nostro Paese ogni mese 41mila pasti caldi ai più bisognosi (per donare, un sms o una telefonata al 45538).