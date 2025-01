William e Kate rivoluzionano la monarchia. “I figli andranno all’ex college della mamma”

Londra, 18 gennaio 2025 – Kate Middleton ha annunciato da poco che è in remissione il tumore, che le era stato diagnosticato a fine febbraio 2024. Un segnale di rinascita e speranza per lei, per la Royal Family e per tutti coloro che continuano ad affrontare la malattia e le cure, ai quali la principessa non manca mai di rivolgere un pensiero. Durante i mesi in cui la principessa del Galles è stata sottoposta a pesanti sedute di chemioterapia, suo marito William, primo in linea di successione al trono, non ha mai smesso di starle accanto, con amore e dedizione.

L’educazione dei figli

La coppia reale, nel frattempo, ha dovuto anche affrontare anche l’argomento dell’istruzione dei tre figli: George, Charlotte e Louis (rispettivamente 11, 9 e 6 anni). Secondo alcune indiscrezioni, i tre principini potrebbero seguire le orme di mamma Kate e frequentare il prestigioso Marlborough College, l'istituto dove Middleton ha studiato da giovane, con una retta annua di quasi 60.000 sterline. Lo hanno rivelato fonti vicine alla famiglia reale parlando con il giornale Mail on Sunday.

L’erede George

Molti si aspettavano che il principe George seguisse il percorso educativo di suo padre e di suo zio, il principe Harry, optando per l'Eton College. Tuttavia, Kate Middleton sembra orientata sulla scelta del Marlborough College, situato nel Wiltshire, è rinomato per il suo ambiente educativo di eccellenza e vanta una lunga lista di ex-alunni illustri, tra cui la principessa Eugenie, i poeti Siegfried Sassoon e John Betjeman, e il comico Jack Whitehall. Lì Kate si trasferì nel 1996 dopo un’esperienza difficile alla Downe House. Middleton si distinse come componente importante nella squadra di hockey e ricevette il titolo di "Persona più amata da tutti" nell'annuario di fine corso. Una prefigurazione del futuro. Per quanto riguarda la sicurezza, George potrebbe essere collocato nella residenza C1 House, situata nel cuore del campus, per garantire una maggiore protezione e comodità. Curiosamente, questa dimora studentesca ha legami storici con la famiglia di Jane Seymour, la terza moglie di Enrico VIII Tudor.

Tra tradizione e innovazione

Se la notizia, per George di Galles, venisse confermata, sarebbe la prima volta che un erede maschio al trono frequenta una scuola mista. Marlborough è noto per il suo approccio innovativo e le sue strutture all'avanguardia, tra cui un centro scientifico, uno studio di registrazione musicale professionale e un centro all’avanguardia dedicato alle materie STEM (scienze, tecnologia, ingegneria informatica e matematica). Inoltre, la scuola promuove valori filantropici, con attività di volontariato locali organizzate settimanalmente. Questa decisione, se confermata, rappresenterebbe un ulteriore distacco dalla tradizione, che vedeva i membri della famiglia reale frequentare il rigido Gordonstoun in Scozia, dove fu mandato l’attuale sovrano Carlo III, o l'Eton College, dove a suo tempo studiarono William e Harry. La scelta innovativa di William e Kate, dunque, rifletterebbe l'impegno dei futuri re e regina d’Inghilterra a garantire un’educazione ai propri figli che bilanci tradizione, modernità e benessere personale.