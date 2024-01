White Lotus per il giovane Schwarzy

Due figli d’arte entrano nel cast di The White Lotus: Patrick Schwarzenegger e Sam Nivola sono stati scelti per la terza stagione della serie di Mike White per Hbo ambientata in Thailandia. Patrick, 30 anni, è figlio di Arnold Schwarzenegger e Maria Shriver; Sam, dieci di meno, di Alessandro Nivola e di Emily Mortimer, oltre a essere bisnipote dello scultore Costantino Nivola.

Come le altre due stagioni della fortunatissima serie Hbo creata, sceneggiata e diretta da Mike White, anche la terza sarà imperniata sulle avventure di personaggi che ruotano intorno a un resort a cinque stelle in una popolare località turistica: dopo le Hawaii e Taormina (che ha portato agli Emmy il cast italiano capitanato da Sabrina Impacciatore), le riprese dovrebbero cominciare a febbraio tra Koh Samui, Phuket e Bangkoko. Il personaggio di Patrick dovrebbe essere quello di un uomo che lavora in finanza.