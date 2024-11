Vivere per credere: "Così diamo voce ai pazienti affetti da diabete"

Il 28% delle persone affette da diabete, ha difficoltà a mantenere un atteggiamento positivo, il 63% teme di sviluppare complicanze e il 26% sperimenta ansia. Empatia, un giorno con il diabete – progetto realizzato da Diabete Italia e Personalive con l’ausilio di Roche – ha l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’impatto psicologico ed emotivo che la patologia cronica porta con sé. Empatia, un giorno con il diabete invita le persone a simulare la convivenza con la malattia, tenendo sotto controllo la glicemia, raccontando l’ esperienza vissuta e restituendo il percepito a livello emotivo e funzionale. "Siamo orgogliosi e felici dell’avvio di questo progetto nato non solo per sensibilizzare, ma anche per promuovere una maggiore consapevolezza su un tema così importante come il benessere psicologico ed emotivo delle persone con diabete, attraverso la testimonianza di persone che non hanno la malattia, ma che avranno la possibilità di sperimentare la quotidianità di chi ce l’ha", dice Marcello Grussu, Vicepresidente di Diabete Italia.

"Il progetto rappresenta un vero cambio di paradigma perché vuole invitare a riflettere in prima persona sulle difficoltà legate alla gestione del diabete. Attraverso le esperienze e le testimonianze raccolte durante la giornata e documentate con un questionario, daremo voce a ciò che spesso viene espresso solo a parole", spiega Andrea Boaretto, fondatore e Ceo di Personalive.