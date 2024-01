"Vittoria agli Emmy Awards per i casting director italiani"

Vittoria storica alla 75ª edizione degli Emmy Awards, gli Oscar della Tv, per i casting director italiani Francesco Vedovati e Barbara Giordani (entrambi membri della Casting Society of America, CSA) per il loro lavoro in The White Lotus, che gareggia con ben 23 nomination: a loro l’Emmy per l’Outstanding Casting For A Drama Series - 2023 per la parte italiana della serie, in cui ha brillato Sabrina Impacciatore.