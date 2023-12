Vincenzo Mollica si racconta: "L'arte di non vedere" in scena

Volto del Tg1 che ha raccontato per decenni il cinema, la musica e la tv intervistando i più grandi personaggi, Vincenzo Mollica presenterà il suo spettacolo L’arte di non vedere lunedì 11 gennaio all’Auditorium Parco della Musica di Roma e venerdì 15 gennaio al Tam - Teatro Arcimboldi Milano. Dopo aver raccontato gli altri per anni, Mollica si rivelerà come non ha mai fatto prima al suo pubblico in teatro. Un monologo o, meglio, una vera e propria confessione, in cui il giornalista svelerà, in compagnia di ospiti a sorpresa, il dietro le quinte sulla moltitudine di personalità che negli anni ha avuto il piacere di intervistare e raccontare.