Chi è Veronica Ruggeri, uno dei volti simbolo de ‘Le Iene’

Tra gli inviati più noti e amati de ‘Le Iene’ c’è sicuramente quello di Veronica Ruggeri. Nata a Borgotaro, in provincia di Parma, il 14 maggio 1991, si è diplomata al liceo scientifico. Inizialmente affascinata dalla carriera militare, ha poi deciso di iscriversi alla facoltà di Economia a Parma. Nel 2011 ha partecipato al concorso di Miss Italia per poi collaborare a Zerosette tv, una televisione locale della sua città. Nel 2012 ha presentato alcune serate con protagonisti i volti noti dei comici di Zelig. Successivamente, pochi mesi dopo, a partire dal 2013, Veronica Ruggeri è stata scelta come inviata de ‘Le Iene’. Un successo immediato che l’ha vista diventare uno dei simboli della trasmissione cult di Italia 1.

Ha anche una grande attenzione per la dieta: conduce una vita sana, bilanciata da sport e da una alimentazione gustosa e senza troppe privazioni (e lei stessa lo dimostra, con scatti e video a cene e spuntini). Un messaggio importante di come, per essere in forma, non sia necessario privarsi delle gioie culinarie della vita ma sia sufficiente bilanciarlo con la giusta attività fisica. Amante dei viaggi, ha avuto diverse esperienze non proprio all’ordine del giorno, incluse il surf a Bali, canyoning in Italia e anche immersioni mentre era in vacanza di Sudafrica. E tra i momenti indimenticabili, sicuramente annovera anche quello di aver sfrecciato in Formula 1 biposto a 265 km/h.

L’amore con Nicolò De Devitiis, collega a ‘Le iene’

La passione per l’avventura e per i viaggi nel mondo è condivisa anche dal suo fidanzato, Nicolò De Devitiis, anch’egli tra gli inviati del programma ‘Le Iene’. I due hanno condiviso momenti divertenti e romantici vissuti in Africa, negli Stati Uniti – spostandosi da Chicago a Los Angeles nei 5312 km della Route 66. La coppia condivide spesso foto e video divertenti sui loro account Instagram, mostrando una grande complicità e ironizzando anche – insieme – sulle paure della Ruggeri (che non ha particolari simpatie per ragni e gechi che scelgono di soggiornare nelle loro stanze in viaggio...). Oltre ad essere inviata per ‘Le iene’, Veronica Ruggeri è stata anche conduttrice del programma in onda su Discovery Plus, ‘Pensavo fosse amore’. Durante le puntate venivano raccontate le truffe sentimentali online che, per lungo tempo, ha portato persone ad investire (sentimentalmente o economicamente) su persone “inesistenti”. L’amore, al centro di diversi servizi raccontati con professionalità e delicatezza anche a ‘Le Iene’, è stato vissuto da Veronica con una maggior lucidità nel percorso della sua vita. Lei, in primis, ha ammesso di aver vissuto una relazione difficile, comprendendo di meritarsi accanto una persona che le desse attenzioni sane, permettendole di ritrovare un equilibrio e di aprirsi verso il sentimento di un vero amore. Lo ha poi incontrato con Nicolò, conosciuto proprio a “Le Iene”, un passaggio della sua vita che le ha aperto le pagine di un nuovo capitolo “in cui volersi bene e pretendere rispetto”.