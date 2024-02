Venditti celebra la "Notte prima degli esami” 40 anni dopo. I biglietti in vendita da oggi

Roma, 15 febbraio 2024 - Antonello Venditti celebra la sua famosa “Notte prima degli esami” con l’evento "Notte prima degli esami 1984-2024 40th anniversary" in occasione dell’uscita 40 anni fa del disco Cuore. Per l'artista romano in programma un'anteprima il 19 maggio all'Arena di Verona, poi seguiranno 3 concerti celebrativi, proprio la notte prima degli esami di maturità, il 18, 19 e 21 giugno alle Terme di Caracalla, nella sua Roma. I biglietti per l'evento, prodotto e organizzato da Friends and Partners, saranno in vendita già da oggi alle ore 12 su ticketone e in tutti i punti vendita autorizzati.

Venditti e la sua band porteranno sul palco i brani dell'album Cuore insieme a molti altri grandi successi diventati storia della musica italiana. Il famoso brano, simbolo di più di una generazione, è stato celebrato anche dal palco del Teatro Ariston di Sanremo, cantato da Gazzelle e Fulminacci nella serata delle cover: entrambi romani, saranno ospiti di Venditti all'Arena di Verona.