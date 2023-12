Venditti & De Gregori. Ecco il disco live

Venerdì 15 dicembre esce Il Concerto, l’album live registrato durante il tour di Venditti & De Gregori, iniziato il 18 giugno 2022 allo Stadio Olimpico di Roma, proseguito nei teatri e anfiteatri, e attualmente in corso nei palasport per il gran finale dopo oltre un anno di concerti. Tra i 17 brani Bomba o non bomba, Generale, Sotto il segno dei pesci, La donna cannone, Ricordati di me, Buonanotte fiorellino e Roma capoccia.