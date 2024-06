Valentino in anticipo: la sorpresa di Michele

Gran sorpresa ieri, nell’ultima giornata della Milano Fashion Week per la moda maschile dell’estate 2025. Dall’etere arrivano infatti le immagini della Valentino Cruise 2025 per lei e per lui che sarà nei negozi nell’ottobre prossimo e che il direttore creativo Alessandro Michele ha voluto svelare a un pugno di eletti via Zoom, poi riportate dal sito di Wwd, il quotidiano della moda internazionale.

"Tutto il mio team con me ha lavorato con tanto amore a questa Cruise 2025 senza guardare l’orologio. Per questo mi sembrava contro natura non mostrarla e tenerla segrega fino alla vendita ad ottobre", ha detto Alessandro Michele arrivato in Valentino due mesi fa.

L’alfabeto stilistico di Alessandro Michele resta intatto e immaginifico anche da Valentino (dopo i suoi prodigi creativi per tanti anni in Gucci) come si vede nelle ben 170 uscite della Valentino Cruise 2025 con tanti riferimenti d’archivio agli anni ’70 e ’80 del fondatore Valentino Garavani tra echi di ruches, volant, animalier, tweed, righe e pois, il tutto riletto dal lusso effervescente di Michele e dalla sua creatività immensa.

E.D.