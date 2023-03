Vacanze estate 2023: le 10 destinazioni dell'anno

Le 10 mete più desiderate per le vacanze dell’estate 2023

La primavera fa venire ancora più voglia di pensare alle ferie e alle vacanze dell’estate 2023, che si avvicinano sempre di più. I primi riscontri degli operatori turistici e le tendenze che si stanno affermando sui social permettono già di capire quali sono alcune delle mete più ambite per le vacanze dell’estate 2023. Sei in cerca di qualche idea? Naturalmente se ti muovi per l’Italia e puoi girare il nostro Paese in lungo e in largo, da nord a sud, per non dimenticare le isole, puoi trovare dei posti in cui natura, bellezza, storia, arte ed eccellenze enogastronomiche si sposano alla perfezione. Ma se hai a disposizione un po’ di giorni e ti incuriosiscono quei posti lontani off limits durante il biennio di pandemia, ecco qualche idea per le vacanze dell’estate 2023 alla scoperta di nuovi paesaggi, lingue e culture diverse. E se vuoi rimanere in Europa, non mancano vere perle da (ri)scoprire, alcune ancora poco battute dal turismo di massa.

Giappone

Ci sono molti motivi per prendere in considerazione il Giappone per le proprie vacanze dell’estate 2023. È senza dubbio un Paese ricco di contrasti, che affascina anche per questo: da un lato è la culla di tradizioni millenarie, dall’altro è caratterizzato da una forte innovazione tecnologica. Quella nipponica è una delle civiltà più antiche al mondo, ma nello stesso tempo esprime perfettamente la modernità e l’avanguardia. Uno dei primi aspetti per cui vale la pena di visitare il Giappone è la straordinaria bellezza e varietà degli scenari naturali, dalle terre selvagge di Hokkaido alle bianche spiagge incontaminate di Okinawa, fino al maestoso monte Fuji. Anche se ormai la cucina nipponica è presente in tutto il mondo, mangiare il vero cibo giapponese e sentire i sapori autentici delle materie prime e della ristorazione locale sono esperienze completamente diverse. Te ne accorgerai, per esempio, provando il sushi fresco al mercato del pesce di Tsukiji o le delizie di street food come le takoyaki a Osaka. Imperdibili i templi, i giardini zen e i centri termali. Il Giappone è tra i Paesi più sicuri al mondo, con un tasso di criminalità estremamente basso. I trasporti sono puntuali ed efficienti. È vero che può esserci un po’ la barriera linguistica, ma vedrai che i giapponesi sono un popolo molto rispettoso e disponibile.

Yukon, Canada

Sei in cerca di pace e tranquillità? Il territorio dello Yukon, al confine con la regione dell'Alaska nel nord-ovest del Canada, potrebbe fare al caso tuo per le vacanze dell’estate 2023. È una delle regioni meno densamente popolate del nord America. È un territorio selvaggio e poco abitato, con panorami mozzafiato tra imponenti montagne, valli, laghi, ghiacciai, deserti, foreste. Ma è anche un posto ricco di storia. Il nome Yukon deriva dalla lingua aborigena locale e significa "grande fiume". Oltre ad essere nota per essere stata teatro della febbre dell'oro del Klondike nel XIX secolo, il territorio è anche conosciuto per la sua ricchezza storica, culturale ed ecologica. La capitale è Whitehorse, situata a sud del fiume Yukon, un buon punto di partenza e base per le esplorazioni del resto della zona.

Guatemala

Ti sorprende di trovare questo Paese nella lista delle mete più ambite per le vacanze dell’estate 2023? È comprensibile, dal momento che questo Stato centroamericano è spesso messo in ombra da alcuni degli altri popolari Paesi latinoamericani come il Costa Rica e il Messico. Ma chi c’è stato fa in modo persino di tornarci, tanto è particolare e ancora poco conosciuto e quindi poco “inflazionato”. Sulla costa pacifica del Guatemala ci sono spiagge di sabbia nera uniche che sono il risultato di numerose eruzioni vulcaniche in passato. Località come El Paredon sono perfette per fare surf e sport acquatici. Oltre alle acque cristalline dell’oceano, in Guatemala il paradiso tropicale lo trovi anche… sulle rive di un lago! Stiamo parlando dell’Atitlan, un lago vulcanico sugli altopiani, a 1.562 metri sul livello del mare e circondato da molti villaggi etnici diversi, ciascuno in grado di offrirti qualcosa di diverso dai centri tipicamente turistici. San Pedro, per esempio, è famoso per i viaggiatori zaino in spalla ed è pieno di bei bar e ristoranti. San Marcos è conosciuto per essere una città hippie all’insegna del benessere e del relax.

Singapore

Situata all'estremità meridionale della penisola malese, la minuscola isola di Singapore (leggermente più piccola di New York City) è un'imponente città-stato. Qui tutto è, letteralmente, all’ennesima potenza: in questa meta per le vacanze dell’estate 2023 si trovano, infatti, la cascata interna più alta del mondo (115 piedi), il più grande giardino di orchidee (60.000 piante in fiore) e il primo zoo notturno sono originali di Singapore, così come le opportunità illimitate per esperienze uniche. La gastronomia, la cultura e la combinazione di natura e spettacolari architetture urbane ne fanno una destinazione tra le più appetibili. Quartieri come Chinatown, Little India, Kampong Glam e Joo Chiat/Katong sono veri e propri scrigni di arte, architettura e storia. Se avete le ferie a settembre, ancora meglio: è il mese in cui si tiene il Gran Premio di Singapore, con la città che si esprime al massimo delle sue possibilità.

Parco Nazionale della Patagonia, Cile-Argentina

Vaste praterie, montagne innevate, profonde vallate, fiumi glaciali, laghi cristallini, guglie di granito: non è difficile capire come le bellezze del Parco Nazionale della Patagonia abbiano incantato, tra i tanti, anche scrittori come Sepulveda e Chatwin. Fa parte del Parco Los Glaciares. Più della metà della Patagonia cilena è coperta da zone protette. Tre le aree principali: partendo da nord, la Regione dei Laghi, quella di Aysén e, infine, quella di Magellano, il punto più meridionale del Cile. Stai pianificando un trekking? Il massiccio del Fitz Roy, a El Chalten, si trova nel Parco Los Glaciares: supera i 3000 metri, e un tempo era considerato una montagna sacra. A valle c’è il villaggio di El Chaltén, campo base per le partenze di scalatori e camminatori. Verso sud, invece, c’è Puerto Natales, per esplorare la propaggine meridionale della Patagonia: è circondata da fiordi, ghiacciai e isolette. A una settantina di chilometri a nord di Puerto Natales si estende il Parco Torres del Paines, la più grande riserva naturale del Cile. Pieno di fascino è anche il versante argentino della Patagonia, ricco di antiche pitture rupestri (celebri quelle della Cueva de las Manos), mandrie selvagge di guanaco, animali simili ai lama. Qui trovi il ghiacciaio del Perito Moreno, considerato una delle meraviglie del mondo. In Patagonia puoi gustare lo strepitoso cordero al palo (o asado al palo), piatto tipico a base di agnello preparato con una cottura lenta, seguendo un’antica ricetta.

Mozambico

Perché il Mozambico risulta una delle mete più cercate per le vacanze dell’estate 2023? Anche in questo caso le ragioni sono tante. È uno dei Paesi caratterizzato da spiagge (oltre 2500 chilometri) e altre zone tra le più incontaminate al mondo. Le barriere coralline dell'arcipelago di Bazaruto ospitano oltre 1200 specie di creature marine tra cui il raro dugongo. Ma anche l’arcipelago di Quirimbas è pieno di meraviglie naturali e scorci romantici, ideale, come Bazaruto, anche per la luna di miele. Ilha de Mozambique e Ibo Island hanno alle spalle storie piene di fascino e avventura, tra traffici di oro, avorio e pirati. oltre che per i suoi grandi mestieri Il Mozambico è famoso per le sue bande di marimba, tra musica e danza. Il Gorongosa National Park è uno dei parchi nazionali più selvaggi dell'Africa. In Mozambico si mangia un pesce freschissimo famoso in tutto il pianeta per la sua alta qualità. Nella cucina locale si sentono gli influssi portoghesi, per esempio nelle preparazioni dei gamberi e del pollo.

Valle del Douro, Portogallo

La Valle del Douro, in Portogallo, è situata a 100 chilometri (60 miglia) a est di Porto. È nota per le esperienze che consente di fare per quanto riguarda la viticoltura portoghese, già pregiata di suo, ma c’è anche tanto altro. La Valle portoghese del Douro (dal fiume che l’attraversa) fa parte del patrimonio mondiale dell'Unesco ed è la più antica regione vinicola delimitata al mondo: i confini dei suoi vigneti furono determinati nel 1756. È un territorio fantastico per le escursioni, dalle passeggiate attraverso il mosaico di vigneti, uliveti e villaggi fiabeschi alle salite più faticose fino a punti panoramici come Casal de Loivos, São Leonardo de Galafura o São Salvador do Mundo.

Malaga, Spagna

Per le vacanze dell’estate 2023, Malaga è risultata una delle città più cliccate in rete sui siti di prenotazione per appartamenti e residenze in affitto. Nell'ultimo decennio, Malaga, in Andalusia, ha vissuto una vera e propria rinascita, tanto da affermarsi come uno dei centri culturali e artistici più fiorenti, dinamici e vivaci della splendida Costa del Sol. Il centro storico conserva le sue affascinanti strade acciottolate. Si possono ammirare l’antico anfiteatro romano, la fortezza moresca dell'Alcazaba con una vista mozzafiato sulla città, il castello di Gibralfaro e la Cattedrale, struttura rinascimentale, soprannominata La Manquita , “signora con un braccio solo”, perché una delle sue torri non fu mai terminata. Malaga è la città che ha dato i natali a Pablo Picasso. Qui, in tempi recenti, sono stati aperti diversi nuovi musei come il Museo dell'Automobile, il meraviglioso Centro Pompidou e il Museo Carmen Thyssen. Non sono da meno le espressioni della street art, con murales colorati che animano interi quartieri. Interessante anche il moderno distretto portuale di Soho.

Edimburgo, Scozia

Edimburgo è una città che può offrire molto a tutti: cibo delizioso, vivace vita notturna, cultura, verdi colline, numerosi eventi, raduni e festival. È stata edificata su un antico campo di battaglia. La sua storia risale all’epoca pre-romana. Il Castello di Edimburgo è una fortezza costruita su un imponente vulcano spento di 700 milioni di anni. Il caratteristico centro storico medievale presenta pittoreschi pub e bar scozzesi, situati in stradine strette e tortuose, in mezzo a edifici secolari. Poi c'è la New Town, caratterizzata da un'atmosfera vivace, molte opportunità di shopping, bellissime case a schiera di epoca georgiana e interessanti musei (come le Scottish National Galleries). Se hai voglia di camminare, dirigiti verso Arthur's Seat, punta massima del gruppo di colline a Holyrood Park. Ti ritroverai a 251 metri sul livello del mare, sulla collina rocciosa formata da un vulcano spento 350 milioni di anni fa. Da lì potrai godere di una vista straordinaria sui dintorni e su tutta la città.

Creta, Grecia

Sull’isola di Creta trovi alcune delle più belle spiagge della Grecia e del mondo, come quelle di sabbia rosa di Elafonisi, Balos e Falasarna, ma anche quelle di Vai e Preveli tra le foreste di palme. Oltre a vivere pienamente il mare e l’estate mediterranea, se ami la storia potrai fare anche numerose visite a dozzine di siti archeologici da esplorare. Creta era il centro di una delle più antiche civiltà conosciute al mondo, quella dei minoici, che fecero dell'isola la loro dimora durante l'età del bronzo, dal 3000 al 1100 a.C. circa. Successivamente si sono alternati molti imperi e insediamenti sotto diverse dominazioni, ciascuna delle quali ha lasciato il proprio segno nell'architettura e nella cultura dell'isola. È possibile visitare gli antichi palazzi di Cnosso e Festo di epoca minoica, ma anche siti romani, chiese bizantine, porti e fortezze veneziane e moschee e minareti ottomani.