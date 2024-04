Chi è Edelfa Chiara Masciotta: il terribile incidente e la nuova vita della ex Miss Italia

Roma, 29 aprile 2024 – Edelfa Chiara Masciotta, Miss Italia 2005, torinese, mamma ha lasciato il mondo dello spettacolo per dedicarsi alla famiglia. Una vita segnata da prove difficili la sua che oggi racconta senza paure, ricordando la malattia del figlio e quel grave incidente del 2019 di cui ancora oggi porta i segni: “Ho dovuto affrontare cinque operazioni, mi sono ritrovata senza naso”, si legge in una sua intervista al Corriere della Sera.

Torinese, nata nel 1986, la carriera di Edelfa Chiara Masciotta, inizia con la vittoria del concorso Miss Gran Prix nel 2002, preludio alla corona di Miss Italia nel 2005. Lasciata l’università nel 2006, è madrina dei Giochi Olimpici Invernali di Torino e partecipa alla prima edizione del talent show "Notti sul ghiaccio" su Rai 1, dimostrando oltre alla bellezza, talento e determinazione. Successivamente, ha affiancato il Gabibbo in "Paperissima Sprint" e ha fatto parte del cast di "Volami nel cuore”. Una carriera pienissima, Masciotta è stata il volto di marchi come Chateau d'Ax, Lea Foscati, Boccadamo e Deborah Milano.

Nel 2010, l’ex reginetta di bellezza, è diventata madre per la prima volta di Andrea, frutto della sua relazione con il regista Roberto Cenci da cui si separa nel 2012. L’anno dopo, Masciotta si lega all'ex calciatore Alessandro Rosina, con il quale ha avuto due figli, Aurora nel 2014 e Alessio nel 2016.

Edelfa Chiara Masciotta è rimasta vittima di un violento incidente di cui ancora oggi porta i segni. Era il 2019 quando l’ex Miss Italia è stata investita mentre attraversava le strisce pedonali a Torino, la sua città dalla quale non si è mai separata e dove vive insieme alla famiglia. “Ho dovuto affrontare cinque operazioni, mi sono ritrovata senza naso. Piena di cicatrici in faccia”, ha raccontato in una recente intervista.

A tre anni, il primo figlio Andrea, si è ammalato di diabete di tipo 1. Masciotta da quel momento ribalta la sua la vita, abbandona la carriera per dedicarsi a lui al 100%. Le cure sono servite, Andrea sta bene e nel tempo Masciotta ha studiato e si è ricostruita anche una vita professionale, oggi si occupa di Edera, studio di progettazione fondato insieme all’architetto e fotografo Daniele Ratti ed è realizzata: “Quando mi trovo davanti al mio foglio bianco – dice - si risveglia tutta la mia creatività”.