Celebrity Hunted 4: quando va in onda e chi sono i concorrenti

Insieme a ‘Lol’ è uno dei programmi più noti del catalogo di Prime Video. Parliamo ci ‘Celebrity Hunted’ che torna, con la quarta edizione, a partire dal 6 maggio 2024. Le prime tre puntate saranno disponibili quel giorno mentre per gli ultimi tre appuntamenti bisognerà attendere fino al 13 maggio, una settimana dopo. Scopriamo insieme tutte le curiosità e le anticipazioni su “Celebrity Hunted 4”, la caccia all’uomo sul piccolo schermo.

Anticipazioni su “Celebrity Hunted 4”: protagonisti e regole del programma

I protagonisti di “Celebrity Hunted 4” sono, in coppia, le sorella Belen e Cecilia Rodriguez, Raoul Bova e la moglie Rocío Muñoz Morales, Herbet Ballerina e Brenda Lodigiani e, infine, Ernia insieme a Guè. Rimane invariata la struttura e lo scopo del gioco. "Celebrity Hunted – Caccia all’uomo" ha, come protagonisti, un gruppo di celebrities impegnati a fuggire, in lungo e in largo per l’Italia, tra le diverse città, mentre tentano di restare in anonimato e salvaguardare la loro libertà d’azione per due settimane. Ovviamente non hanno comfort e pochissime risorse economiche a disposizione.

Tutti quanti saranno ricercati da noti e seri analisti e investigatori professionisti, esperti di cyber security e celebrity profiler del settore. Loro sono i ‘cacciatori’ e potranno utilizzare qualunque mezzo (legale) per scoprire dove si nascondono le celebrità e stanarli durante la loro fuga per le vie delle città e i diversi luoghi dove passare la notte. A loro disposizione, ad esempio, avranno i vari tracciamenti telefonici, l’accesso alle telecamere di videosorveglianza, la possibilità di un eventuale riconoscimento attraverso le targhe e libero accesso a tutte quelle informazioni che possono risultare utili per la “caccia” e per trovare i fuggitivi. Inoltre, i vip in fuga potranno avere a disposizione solo 70 euro al giorno e un cellulare di vecchia generazione. Nelle precedenti edizioni, c’è stata anche la possibilità di separare la coppia per poter non essere catturati contemporaneamente, nei momenti più rischiosi. E, solo durante il dodicesimo giorno, verrà rivelato il luogo scelto come punto di estrazione. Lì, la missione diventerà ancora più frenetica perché solo chi riuscirà ad arrivarci senza farsi catturare sarà il vincitore del gioco. Ovviamente il montepremi vinto dalla coppia di celebrità sarà devoluto in beneficenza. La prima edizione di “Celebrity Hunted” fu vinta da Claudio Santamaria, in gioco insieme alla moglie Francesca Barra, e la coppia formata da Fedez con Luis Sal. Il denaro vinto fu donato da Fedez alla compagnia teatrale Mayor Von Frinzius, Luis Sal scelse l'AIRC e la coppia Santamaria/Barra l'associazione Heal. L’anno seguente fu solo una coppia a vincere, quella formata da Elodie e M¥ss Keta. Scelsero di devolvere il monteprimi all'Onlus "The Circle", associazione a difesa dei diritti delle donne e l'uguaglianza. Infine, nella terza edizione della caccia all’uomo, a trionfare furono Marco D'Amore e Salvatore Esposito. I due concorrenti vollero dividere la somma a disposizione in due parti diverse: una destinata a Save the Children mentre l'altra, invece, a Emergency. Chi saranno i vincitori (o il vincitore?) di “Celebrity Hunted 4”?