Le uscite musicali dell'8 novembre: Zucchero, Tiziano Ferro ed Elodie, Negramaro e Dardust

La musica italiana domina questa settimana di pubblicazioni musicali, spaziando tra ritorni eccellenti e conferme da parte delle nuove promesse. Tra gli artisti presenti Zucchero, Tiziano Ferro ed Elodie, Emma Nolde, Drefgold, Dardust e Negramaro. All’estero spiccano il nuovo disco dei Primal Scream e la collaborazione tra Art Garfunkel e il giovane figlio Art Jr. Secondo album di cover per Zucchero, che torna in pista con l’album Discover 2. Anticipato dal singolo Amor che muovi il sole, che reinterpretava My own soul’s warning dei Killers, il progetto è composto da tredici tracce che coprono un repertorio decisamente vasto. In scaletta ci sono pezzi come Agnese di Ivan Graziani, Set fire to the rain di Adele, With or without you degli U2 e Inner city blues di Marvin Gaye. Il prossimo anno Zucchero sarà impegnato in un tour degli stadi italiani. La strana coppia Tiziano Ferro ed Elodie punta alle classifiche con il singolo Feeling. Il brano, prodotto da Golden Years, esplora diverse sfumature e fasi di una relazione complicata vissuta intensamente. Musicalmente, il cuore di questo brano batte a suon di R’n’B rimanendo al passo con i tempi. Da un lato omaggia le influenze sempre presenti nella carriera di Tiziano Ferro, dall’altro anticipa la prossima svolta sonora di Elodie. Marziani è il nuovo singolo dei Negramaro e anticipa il nuovo album Free Love. Nel pezzo la band racconta di come gli alieni siano gli umani, sempre più distanti dalla natura. Il brano è stato registrato a Berlino negli storici Hansa Studios, che hanno ospitato U2, David Bowie, Depeche Mode, Iggy Pop, REM e altri importanti artisti della storia della musica mondiale. La band presenterà il nuovo disco il prossimo anno con un tour nei palazzetti. Il minimalismo è al centro della ricerca del produttore Dardust, che pubblica l’album Urban Impressionism. Il disco è caratterizzato da atmosfere urbane e oniriche, ed è attraversato dai suoni analogici dei sintetizzatori e dai campionamenti registrati negli spazi urbani di Parigi, New York e Londra. Il disco omaggia i lavori di artisti come Brian Eno, Debussy e Steve Reich. Emma Nolde si conferma uno dei prospetti più interessanti della musica italiana con l’album Nuovospaziotempo. «Sono il nuovospaziotempo – ha dichiarato l’artista – visto dagli occhi di un bambino, poi visto dagli occhi di due persone che si amano, poi visto da un gruppo di amici. Ci ho messo dentro tutta me stessa, ma questo sarete voi a sentirlo o meno». La cantautrice ha anticipato l’uscita del disco con i singoli Mai fermi e Tuttoscorre. Dopo quasi tre anni di silenzio il rapper Drefgold torna sulle scene con l’album Goblin, un omaggio all’omonimo nemico di Spiderman. Nel disco il rapper unisce rime secche e dirette a sonorità ipnotiche, di stampo statunitense. Pioniere della trap in italiano, l’artista cerca di tornare sotto i riflettori della scena rap con i featuring di Tony Effe, Capo Plaza, Pyrex, Bresh e Tedua. Il conflitto, interiore ed esteriore, è il filo rosso che lega Come ahead, nuovo album dei Primal Scream. Il titolo è un modo di dire di Glasgow, che invita a farsi avanti in caso di una rissa. Questo spirito indomito è al centro di un disco intimo e personale, il dodicesimo della band. L’album è stato anticipato dal singolo Love insurrection. Father and Son è il primo disco di Art Garfunkel e Art Garfunkel Jr. Padre e figlio si uniscono in un album che rilegge alcuni dei grandi successi del secolo scorso. Tra i pezzi in scaletta Time after time di Cindy Lauper, Father and son di Cat Stevens e Blackbird dei Beatles.