Le uscite musicali del 24 gennaio: Fka Twigs, Gazzelle, Chiello e Central Cee

Roma, 23 gennaio 2025 – In questa settimana di nuove pubblicazioni musicali i riflettori sono puntati sulle nuove stelle della musica pop internazionale, come Fka Twigs e Central Cee. In Italia, invece, grande attesa per gli inediti di Gazzelle, Chiello, Alberto Fortis e Ginevra. Fuori anche la colonna sonora di ‘A complete unknown’, biopic su Bob Dylan con protagonista Timothée Chalamet.

Ritorni e Novità nella Musica Pop

Dopo sei anni dall’ultimo disco, torna in pista Fka Twigs, giovane artista britannica che spazia tra pop, r’n’b, elettronica e soul. Il nuovo album, intitolato Eusexua, segna un nuovo capitolo nella carriera della cantante, che esplora sonorità differenti rispetto al passato. Tra i pezzi dell’album anche i singoli "Perfect stranger" e "Drums of death," caratterizzati da una vena elettronica d’avanguardia.

La star del rap inglese Central Cee pubblica il suo disco d’esordio, Can’t rush greatness, dopo aver conquistato il pubblico negli ultimi cinque anni con oltre trenta singoli. L’artista ha raccontato di aver campionato diversi brani di musica funk brasiliana e di r’n’b anni duemila per comporre gli arrangiamenti dei pezzi contenuti nel disco. Tra gli ospiti sono presenti Young Miko, 21 Savage e Lil Baby.

Scene Musicali Italiane

Quinto album in studio per Gazzelle, che con Indi segna un nuovo capitolo della propria carriera. L’artista approda in Warner pubblicando un album intimo in cui racconta i sogni, le disillusioni e le speranze di chi si muove tra i margini e il mainstream, senza tralasciare l’amore e il disamore. Tra i pezzi la sanremese "Tutto qui" e i singoli "Noi no", "Mezzo secondo" e "Come il pane."

Una ballad romantica per Chiello, che mira alle classifiche con Amore mio. Il pezzo, dal fascino vintage, richiama l’eleganza senza tempo delle canzoni d’amore di un’epoca passata, reinterpretata con la freschezza dell’artista, che mescola indie e rap. Chiello presenterà il brano e altri nuovi inediti durante il suo prossimo tour, che toccherà tutta l’Italia a partire da maggio.

Alberto Fortis si immagina un fantomatico incontro in un supermercato con Alanis Morrissette nel suo nuovo brano Shopping con Alanis. Ironico, energico e riflessivo, Fortis nel brano racconta a modo suo il rapporto tra consumismo e identità, sorretto da un arrangiamento pop-rock. L’omaggio non è casuale: i due si sono incontrati per caso a Los Angeles a fine anni novanta.

Femina è il nuovo album della giovane cantautrice Ginevra, in cui esplora le diverse sfaccettature del mondo femminile. Un disco introspettivo che tratta temi come l’accettazione della propria identità, le dinamiche relazionali e la bellezza della natura. Prodotto da Francesco Fugazza, Marco Fugazza e Domenico Finizio, il disco spinge l’artista verso sonorità più rock.

Sedici tracce registrate dal vivo compongono la colonna sonora di A complete unknown, attesissimo biopic sul leggendario Bob Dylan. Il disco vede la performance di Timothée Chalamet nei panni di Bob Dylan, Edward Norton come Pete Seeger, Monica Barbaro come Joan Baez e Boyd Holbrook come Johnny Cash. Tra i brani in scaletta anche "Like a rolling stone" e "Girl from the north country."

In attesa del loro tour estivo, i Finley pubblicano il singolo Bomber. Il pezzo racconta le difficoltà di chi cresce in provincia, in luoghi spesso dimenticati, ma in cui risiedono tantissimi sogni. Non mancano, ovviamente, le sonorità pop punk che hanno fatto la fortuna del gruppo sin dagli esordi nei primi anni duemila.