Le prime uscite musicali del 2025: Guè, Baustelle, Rettore e Ringo Starr

Milano, 9 gennaio 2025 – Il nuovo anno porta con sé una serie di ritorni eccellenti in ambito musicale. Tra gli artisti italiani c’è grande attesa per i dischi di Guè, Donatella Rettore e Ghemon, ma anche per i nuovi singoli di Baustelle e Nada. All’estero i riflettori sono puntati sul disco country del leggendario Ringo Starr e sul nuovo progetto dei Franz Ferdinand.

Decimo disco per Guè, che dopo oltre vent’anni di carriera annuncia di essere pronto a ridefinire il concetto di rap. Tropico del Capricorno è il titolo del nuovo progetto dell’artista milanese, che parteciperà al prossimo festival di Sanremo. L’album unisce nostalgia e innovazione, con diversi richiami alla musica italiana d’autore, come ad esempio il campionamento di ‘Che soddisfazione’ di Pino Daniele. Tra gli ospiti Geolier, Tony Effe, Rose Villain, Chiello e gli Stadio.

Spogliami è il nuovo singolo dei Baustelle, annunciato a sorpresa sui social. Il pezzo anticipa il nuovo album El Galactico, in uscita il 4 aprile, a due anni di distanza dal precedente lavoro Elvis. La band presenterà il disco a giugno a Firenze con il festival omonimo, che vedrà la partecipazione di artisti come Emma Nolde, Neoprimitivi e Marta Del Grandi.

Antidiva putiferio è il primo album di inediti dopo quattordici anni per Donatella Rettore. Al disco, che conserva lo stile ribelle e anticonformista dell’artista, hanno partecipato diverse esponenti della nuova musica italiana. Tra gli ospiti sono presenti BigMama, Beatrice Quinta e La Sad, che contribuiscono a portare nella contemporaneità il sound della Rettore.

Ghemon unisce musica e stand up comedy nel suo nuovo album Una cosetta così. Il disco prende il titolo dall’omonimo spettacolo teatrale dell’artista, che non pubblicava un progetto di inediti da quattro anni. Si tratta dunque di un’opera originale che, pur omaggiando artisti come Gaber e Jannacci, spazia tra soul, hip hop e jazz contemporaneo. Tra i brani anche i singoli Pov e Sindrome di Stoccolma.

Un giorno da regalare è il nuovo singolo di Nada, che annuncia un nuovo album in uscita durante la prossima primavera. Il brano è una riflessione intima sul vuoto della quotidianità e sull’incapacità di saper sentire le cose. La produzione del disco è stata affidata nuovamente a John Parish, già produttore di PJ Harvey, Eels, Giant Sand e Tracy Chapman.

Occhiali da sole e cappello da cowboy per Ringo Starr, che si lancia nel mondo del country con il suo nuovo album Look Up. Il leggendario batterista dei Beatles ha collaborato con l’artista e produttore T Bone Burnett, con cui ha scritto nove degli undici brani inediti contenuti nel disco. Tra i pezzi il fortunato singolo Thankful, in cui Ringo duetta con Alison Krauss. L’album segna il ritorno dell’ex Beatles dopo oltre cinque anni di silenzio.

Sesto album in studio per i Franz Ferdinand, che con The human fear celebrano oltre vent’anni di carriera. Al centro del disco il tema della paura, ma soprattutto come superarla e vincerla. L’album è caratterizzato da un sound contemporaneo, ma che è ben radicato nell’indie rock che ha fatto le fortune del gruppo nei primi anni duemila. In estate la band si esibirà in Italia, con un minitour di tre date.