"Universal Music minaccia ritiro catalogo da TikTok: accuse di mancato pagamento e scarsa sicurezza online" Universal Music Group minaccia di ritirare da TikTok un catalogo musicale di successi di artisti come Taylor Swift, Adele, Drake e Harry Styles a causa delle trattative sui giusti compensi agli artisti che sono fallite. Universal accusa TikTok di non pagare il giusto valore della musica e di non garantire la sicurezza online degli utenti e la protezione degli artisti dall'intelligenza artificiale.