Uniti contro le malattie sessuali. Test gratuiti in nove città

Synlab, leader europeo nella diagnostica di laboratorio, continua la battaglia contro le malattie sessualmente trasmissibili. Dal 19 al 23 novembre è possibile effettuare analisi gratuite per le principali infezioni sessualmente trasmissibili in uno dei punti prelievo dell’azienda nelle città di Milano, Genova, Padova, Trieste, Vicenza, Bologna, Firenze, Roma e Napoli.

L’iniziativa si inserisce nella più ampia campagna European Testing Week, la settimana dedicata alla diagnosi precoce dell’HIV, delle epatiti virali e delle altre infezioni sessualmente trasmissibili, e all’interno di #Share(only)Love, che raggruppa tutti i progetti Synlab volti a supportare la tematica: dai check up specifici alle attività divulgative e informative. "Con queste giornate di esami gratuiti abbiamo voluto lanciare un segnale forte. È da tempo che ci impegniamo per supportare la sessualità consapevole e l’importanza di conoscere i rischi e le misure di protezione ma accanto a questo, ricordiamolo, resta fondamentale la prevenzione secondaria – dichiara Andrea Buratti, ceo di S ynlab Italia – Mai trascurare i controlli, che devono diventare un appuntamento periodico dal momento in cui si diventa sessualmente attivi. Per questo, soprattutto ai più giovani diciamo: sottoponetevi al test, senza timori o imbarazzo, per proteggere voi stessi e vostri partner".

Per accedere al check up gratuito è sufficiente prenotare il prelievo direttamente sul sito di Synlab oppure recandosi fisicamente al laboratorio d’analisi della propria città.