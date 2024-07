Un’estate da favola

"Fin da piccola sognavo di stare sul palco. Adoro esibirmi dal vivo, sul palco mi sento a casa, mi batte il cuore quando vedo i miei fan sotto che cantano tutte le mie canzoni, quello sì mi dà un’energia incredibile". Parola dell’iconica e pazzesca Elettra Lamborghini, l’artista multiplatino che sta infiammando l’estate con il nuovo singolo ‘Dire fare baciare’, featuring Shade, l’hitmaker re del freestyle con all’attivo 12 dischi di platino e 4 dischi d’oro.

‘Dire Fare Baciare’ segna il ritorno in musica della trentenne bolognese, tra le donne con record d’ascolti delle estati italiane che nei soli ultimi anni ha collezionato oltre 13 dischi di platino con hit come ‘Pistolero’, ‘Pem Pem’, ‘Musica (e il resto scompare)’ solo per citarne alcune. Il solo repertorio dei suoi brani più celebri supera 1,6 milioni di stream totali nel mondo e su YouTube sono oltre 500 milioni le views ai suoi videoclip ufficiali.

Elettra, ‘Dire fare baciare’ è il tormentone dell’estate 2024?

"Speriamo, si fa quel che si può! (ride, ndr). Personalmente farò il possibile per farla cantare a tutti".

I presupposti per il successo non mancano…

"Il brano è una summer hit che mescola sonorità pop, latine, hip hop abbracciando il sound tipico dei mariachi del Messico. Il titolo, che riprende il celebre gioco per bambini, è preludio di un testo scherzoso e simpatico che ruota attorno alle dinamiche di coppia e che è in grado di strapparci un sorriso. Insomma, ‘Dire Fare Baciare’ è un’esplosione travolgente di vitalità allo stato puro che intende regalare gioia, felicità e solo good vibes. Il brano nasce proprio dalla voglia d’estate che è in ognuno di noi, un testo connotato da una forte dimensione solare e positiva. Condividere per la prima volta questa nuova avventura con Shade, artista che stimo da moltissimi anni, è per me motivo di grande soddisfazione".

Quali sono i suoi tormentoni estivi?

"’Vamos a la playa’ dei Righeira. Ma anche ‘La bomba’ e, più in generale, i brani latini, ritmati e leggeri. D’altronde la musica deve intrattenere, divertire".

Come nasce la sua passione per la musica?

"È nata con me. Fin da piccola volevo fare la cantante anche se ero ben consapevole di non avere la voce pulita di Céline Dion. Con il passare degli anni ho capito che non conta solo la voce ma bisogna credere in se stessi: io sapevo che volevo cantare e ho sempre inseguito questo sogno che poi è diventato realtà".

Quali brani non mancano mai nella sua playlist?

"I pezzi reggaeton, il mio genere di riferimento. Ma, ammetto di ascoltare un po’ tutti i generi musicali".

Tra i tanti suoi successi, a quale è particolarmente legata?

"A tutte le mie canzoni, sono un po’ le mie bambine. Ultimamente sto ascoltando molto dei pezzi che non sono ancora usciti ma posso assicurare sono delle bombe".

A proposito di bambini, lei da poco ha dato creato una collezione d’abbigliamento per i più piccoli che poi sono anche dei suoi grandi fan…

"Adoro i bambini. Con le mie amiche che hanno figli mi propongo sempre come baby sitter. I bimbi mi mettono serenità, portano gioia e quando sto con loro mi sento molto a mio agio perché sono anime pure, non maliziose. Li osservo da spettatrice silenziosa e imparo molto da loro".

Dopo la musica, l’altra sua grande passione sono i cavalli…

"Sono nata e cresciuta sulle colline bolognesi, sono sempre stata in mezzo alla natura e agli animali. Quello è il mio habitat naturale. Così, da sempre, adoro gli animali e i cavalli in particolare. Oggi ho smesso di fare le gare ma l’equitazione resta il mio passatempo preferito e appena posso vado a cavallo: mi rilasso".

Come sarà la sua estate?

"Spero di far ballare tanta gente con la mia musica. Per me sarà un’estate intensa, con tanti show dal vivo dove succederà di tutto. Adoro esibirmi in questo periodo dell’anno, con il caldo riesco a dare tutta me stessa".