Una mamma in trasformazione e i suoi cinque figli

Sfida, pericolo, suspense, amanti, impresa e motori allo stremo, i tre mesi che cambiarono il mondo (dell’auto), la Mille Miglia ‘57. Ipotesi biografica, da informazioni ed eventi in fondo epici, nel cuore e nello sguardo di un fan outsider (americano, sì!) che, non per caso, è anche un formidabile cineasta d’azione&uomini. Imponente come l’anima di Ferrari, Driver e Mann non imitano, cercano un incarnato del mito. Godere il film, la corsa cromatica, l’oscurità della volontà. La realtà segue l’immaginario.

s. d.