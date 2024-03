Una giornata speciale declinata al femminile

I centri The Style Outlets di Vicolungo e Castel Guelfo hanno scelto fiori, arte per celebrare oggi la festa della donna. Gli Info Point dei due outlets si trasformeranno in profumati fiorai, dove le clienti saranno omaggiate con un rametto di mimosa. L’Info Point di Vicolungo diventerà anche la casa di Frau-Donna, la rassegna espositiva dedicata alla figura femminile dell’artista novarese Antonio Spanedda che rimarrà nel centro fino al 31 marzo. Omaggi e promozioni speciali per le donne in molti negozi.