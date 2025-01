“Un passo dal cielo 8”: le anticipazioni della quarta puntata

La terza puntata della serie tv Rai “Un passo dal cielo”, giunta all’ottava stagione, è andata in onda giovedì 23 gennaio aggiudicandosi un altro grande successo di pubblico. La fiction di Rai 1, infatti, ha conquistato la prima serata registrato un'audience di 4.172.000 spettatori e uno share del 23%. Ecco qualche anticipazione sul prossimo appuntamento con la squadra di San Candido.

“Un passo dal cielo 8”: la quarta puntata

Nella terza puntata di “Un passo dal cielo” abbiamo visto il caso della “bella addormentata”, una donna trovata avvelenata all’interno di una radura nel bosco. Nel nuovo episodio in programma giovedì vediamo coinvolto in una macabra scoperta il figlio di Huber. Il giovane Tobia, infatti, trova un cadavere vicino a un torrente: si tratta di Alessio, il proprietario di una mongolfiera utilizzata per il trasporto dei turisti nei giri panoramici in quota. Purtroppo un’ombra cala su Tobia e il gruppo di amici: sono coinvolti nell’omicidio?

La quarta puntata ha un focus importante sul rapporto tra Manuela Nappi e Nathan Sartori: i segreti del passato, di cui l’uomo cerca di scoprire la verità, rischiano di allontanarlo da Manuela. Nel frattempo continua l’apprensione per Vincenzo Nappi, che potrebbe tornare a camminare grazie a un’operazione.

Dove e quando vedere “Un passo dal cielo 8”

Le puntate previste dall’ottava stagione di “Un passo dal cielo” sono sei. La serie tv va in onda ogni giovedì in prima serata su Rai 1 alle 21.30. Il 30 gennaio 2025 va in onda la quarta puntata. Chi non può seguire in diretta potrà recuperare e rivedere tutti gli episodi tramite RaiPlay.