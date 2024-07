Un glossario sul microbiota: "La chiave del benessere"

Named Group – polo italiano della salute naturale – in occasione della Giornata mondiale del microbioma ha messo a disposizione sul proprio sito ’Il microbiota intestinale e il suo linguaggio’, realizzato da Wellmicro, l’azienda del gruppo dedicata all’analisi genetica del microbiota umano, animale e ambientale. Un glossario interattivo in 140 vocaboli che descrivono il microbiota intestinale, il suo dinamico interfacciarsi con gli altri sistemi del nostro organismo, i suoi ’abitanti’ e la metodologia di analisi che oggi permette di conoscerlo e indagarlo più a fondo.

"Per noi è ampliare la conoscenza sul microbiota intestinale – afferma Alessio Romitelli, ceo di Named Group (nella foto) – è importante perché questo ambito scientifico rappresenta una parte fondamentale della spinta all’innovazione che ci contraddistingue, convinti come siamo che il futuro della prevenzione legata a una longevità sana debba considerare l’essere umano come organismo sommato alla totalità dei microrganismi che lo abitano".

Fino a qualche decennio fa, l’idea che dallo studio delle popolazioni di microrganismi viventi sulla superficie e all’interno del nostro corpo – in particolare nell’intestino – potessero emergere informazioni importanti per la nostra salute, era lontana dal concretizzarsi. Oggi grazie agli sviluppi della biologia molecolare è possibile studiare l’intera comunità microbica e confermare che l’intestino è il baricentro della salute fisica e psichica dell’individuo in virtù dell’azione svolta dal microbiota.