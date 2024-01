"Un altro film con Day-Lewis"

A 81 anni Martin Scorsese vorrebbe convincere Daniel Day-Lewis, 66 anni, a tornare al cinema: "Abbiamo fatto due film insieme e sono state tra le più grandi esperienze della mia vita. Forse c’è tempo per una terza", ha detto il regista di Killers of the Flower Moon dopo che l’attore britannico dell’Età dell’innocenza e Gangs of New York lo aveva presentato al pubblico dei premi del National Board of Review come il vincitore nella categoria del miglior regista. "Ero un teenager quando ho scoperto il lavoro di Scorsese: ha illuminato per me il vasto, bellissimo panorama di quanto è possibile in un film. Una delle più grandi gioie e privilegi inaspettati della mia vita è stato trovarmi un giorno a lavorare con Martin", ha detto a sua volta Day-Lewis che ha dato l’addio al cinema nel 2017 e da allora raramente si è fatto vedere in pubblico. L’ultimo film del tre volte premio Oscar è stato Il filo nascosto di P.T. Anderson.