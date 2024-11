Umberto Tozzi non è morto. Da Vasco Rossi a Lady Gaga, quando il trapasso è una fake news

Roma, 24 novembre 2024 - Umberto Tozzi non è morto, come invece anche nelle ultime ore - per l’ennesima volta - hanno lasciato credere fake news acchiappaclick sul web. Ad esempio ‘giocando’ sull’equivoco dell’addio alle scene, quello sì reale, confidato dall’artista 72enne qualche mese fa, nel salotto di Domenica In a Mara Venier, con l’annuncio di un tour mondiale per salutare il suo sterminato pubblico e la confidenza di aver vissuto due anni difficili per curarsi.

Ma l’autore di pezzi entrati nella nostra memoria, da Gloria a Ti amo, è in buona compagnia. Con Rosa Russo Iervolino, che venne data per defunta nell’agosto 2022, in quel caso la famiglia reagì subito con una doppia chiosa: no, ha solo mal di schiena. E la figlia di Rosetta, da buona napoletana, aveva aggiunto anche un bel paio di corna e aveva fatto sapere: “Mamma sta benissimo. Non so quale idiota abbia messo in giro questa notizia. Sarebbe il caso di non scherzare sulla vita delle persone. Napoletanamente facciamo le corna!”. Poi c’è stato chi ha provato a giocarsi i numeri dell’incidente, sublimando nella smorfia una solenne figuraccia.

E sono morti ormai molte volte sul web anche Vasco Rossi, Pippo Baudo e Silvester Stallone, vittima a sua insaputa di un incidente con la sua Lamborghini. Davvero folle una delle prime bufale su Lady Gaga. Era il 2012 e sull’allora Twitter era diventato di tendenza “Rip Lady Gaga”. Ma la soluzione non portava al trapasso, voleva solo celebrare una “Really inspiring person”.