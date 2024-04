Ultimo torna a sorpresa svelando Altrove, il nuovo album di inediti (il sesto in studio) in uscita venerdì 17 maggio. Nell’Altrove di Niccolò Moriconi c’è spazio per otto nuovi brani, e in vista c’è un’estate a tutto live con Ultimo Stadi 2024 - La Favola Continua: dieci date tra cui la data zero del 2 giugno a Trieste, poi Napoli, Torino, Roma, Messina, Padova.