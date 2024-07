Tutto sulla vitamina C. Alleata dei cosmetici anche sotto al sole

Vitamina C. Un elemento dalle mille proprietà, molto usato in cosmetica, capace di dare alla pelle compattezza, elasticità e luminosità.

Dotata di un potere antiossidante e rigenerante, è in grado di neutralizzare i radicali liberi prevenendo l’invecchiamento cutaneo, stimolando la sintesi del collagene e preservando quello già esistente. La pelle si rigenera e appare più compatta con meno rughe e linee d’espressione. La vitamina C ha inoltre un’azione schiarente, perché blocca le reazioni biochimiche che causano le disomogeneità della pelle, lasciando il tono più uniforme e il viso più luminoso. In più contrasta gli effetti di sostanze tossiche come fumo, smog e inquinamento, bloccando stress ossidativo e radicali liberi.

In estate è necessario prestare più attenzione ai prodotti skincare perché si tende a stare di più all’aria aperta e soprattutto sotto al sole.

La vitamina C è sensibile alla luce solare e alle alte temperature, il che la rende instabile e soggetta a degradarsi. Ecco perché è importante mantenere i prodotti in un luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di luce e di calore. Stando attenti a come si conservano i prodotti a base di vitamina C in estate, non ci sono controindicazioni nell’ utilizzo anche con l’esposizione al sole. Anzi, questo nutriente è indispensabile nella stagione estiva, perché riesce anche a controllare la risposta infiammatoria dell’epidermide esposta ai raggi UV.