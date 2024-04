Trucco sposa, i principali trend dell’estate 2024

In vista del giorno del matrimonio, ogni sposa sa che, oltre all’abito, non deve lasciare nulla al caso per quanto riguarda l’acconciatura e, naturalmente, il trucco. Il make-up nuziale dell’estate 2024 presenta grandi conferme e qualche piccola innovazione. Anche nei prossimi mesi, per esempio, andrà forte la tendenza nude, che si basa su texture leggere, rossetti cremosi e ombretti in polvere dalle tonalità delicate e che si è ormai affermata da qualche stagione.

L'obiettivo è mettere in risalto la pelle senza coprirla e ottenere un aspetto fresco e luminoso. Il trucco da sposa, ovviamente, non deve seguire solo le tendenze del momento, ma deve essere in armonia con l'atmosfera della cerimonia e con il carattere di chi lo indossa: la personalizzazione è fondamentale.

Colori naturali

Il make-up per il wedding deve risaltare, ma deve essere anche il più naturale possibile. Tutto parte dalla cura quotidiana che non andrebbe mai trascurata, a maggior ragione nel periodo che precede il giorno del sì. È importante idratare la pelle ogni giorno con una routine specifica e adatta alle proprie caratteristiche ed esigenze.

Per il matrimonio, dopo aver preparato la base con creme idratanti e primer a lunga tenuta, una volta applicato un fondotinta coprente, ma leggero, allo stesso tempo, si può iniziare a fare un contouring soft che definisca i lineamenti senza appesantirli, utilizzando polveri sottili e impalpabili.

Sguardo profondo

Per quanto riguarda gli occhi i trucchi da sposa per l’estate 2024 puntano a dare un effetto luminoso e naturale, ottenuto attraverso una combinazione di ombretti e punti luce nei toni dell’oro, del rosa cipria o pesca, del bronzo. Avorio, beige e argento sono comunque dei classici che vanno sempre bene e si prestano a vari abbinamenti eleganti e sofisticati.

Per garantire un trucco da sposa che duri tutto il giorno, conviene usare un mascara waterproof. Si può intensificare lo sguardo anche con qualche tratto di eyeliner e qualche ciuffetto di ciglia da applicare con precisione. Prosegue, poi, la tendenza delle sopracciglia naturali, ordinate, ben pettinate, truccate, ma non troppo sottili né esagerate.

Labbra piene

Oltre ai rossetti nei toni del rosa e del mattone, a seconda del colore dei capelli e dell’incarnato, per la primavera e l’estate 2024 c’è anche qualche proposta un po’ diversa dal solito relativa al rosso acceso e al fucsia, adatti alle più grintose e audaci.

Unghie perfette

La classica french manicure è sempre molto richiesta, anche se anche per le unghie qualche sposa potrebbe voler osare applicando uno smalto rosso fuoco o caratterizzati da colori vivaci e vitaminici. L’importante è che siano accostati a un trucco sobrio ed elegante. In tutti i casi, equilibrio e precisione sono le parole d’ordine.