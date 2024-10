Trucco anni ’80, è tempo di revival

I look di bellezza del decennio più eclettico del secolo scorso, successivamente, a volte, considerati un po’ kitsch, stanno vivendo una stagione di rinascita, anche grazie al ritorno delle commedie romantiche ispirate a quel periodo, alla musica pop con richiami vintage e dalla voglia di gioco e divertimento, tipica di quell’epoca, che sta conquistando le nuove generazioni. Colorati, audaci ed esuberanti, gli anni ’80 restano indimenticabili in particolare per chi li ha vissuti da teenager, tra walkman, spalline e lacca spray.

Anche le star amano il make-up vintage

Oggi assistiamo a un revival di quel mood spensierato, animato dalla nostalgia per un passato felice e alimentato dalle tendenze cicliche della moda, riproposte ogni volta in chiave più contemporanea. I tocchi di fard intenso, gli ombretti e gli eyeliner colorati, così come le labbra viniliche sono alcuni dei tratti distintivi del make-up ispirato agli Eighties, tornato in auge grazie a popstar e influencer come Sabrina Carpenter e Kaia Gerber. In alcune occasioni pubbliche, di recente, hanno sfoggiato un simile look anche Billie Eilish, Dua Lipa e Rihanna.

Come realizzare un trucco anni ’80

L’estetica degli anni ’80, influenzata da icone come Madonna, Cindy Lauper, Tina Turner, ma anche Boy George e David Bowie, è caratterizzata da trucchi audaci e colorati. Uno dei segni distintivi del make-up che si ispira a questo fortunato decennio sono le sopracciglia naturali e folte, come quelle che portava Brooke Shields e che, in tempi più recenti, sono state riproposte, per esempio, da Cara Delevingne. La base trucco sul viso, in linea con questa tendenza, è per lo più coprente, opaca e morbida. I colori vivaci sono usati soprattutto su occhi e bocca. Lo sguardo si accende con ombretti arcobaleno, eyeliner e mascara fluo, mentre le labbra passano dal rosso fiammante al rosa shocking, riscoperto dal trend Barbiecore, ai rossetti più cupi e lucidi dello stile dark e gotico.

Non trascurare capelli e vestiti

Se si vuole replicare un trucco in perfetto stile anni ’80 ci sono anche altri aspetti che meritano di essere presi in considerazione. Quel decennio era contraddistinto dall’esuberanza, dalla voglia di eccesso e trasgressione e dal desiderio di sperimentazione. Via libera, dunque, anche a ciglia finte folte e allungate e a gote messe in evidenza con qualche pennellata di fard. In abbinamento al trucco anni ’80, inoltre, non vanno trascurati nemmeno i capelli, con qualche pettinatura voluminosa, e l’abbigliamento, mixando più stili come si faceva liberamente in quell’epoca.