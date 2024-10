Trucchi Lip & Cheek, gote e bocca en pendant per l’autunno 2024

Per le nostre nonne era un piccolo trucco di bellezza a cui erano abituate fin da ragazze: applicare il rossetto non solo sulle labbra, ma anche sulle guance. Era anche uno stratagemma che permetteva di risparmiare sull’acquisto del fard e assicurava una perfetta armonia cromatica tra bocca e gote. Oggi, questa pratica è tornata di moda, essendo adatta anche alla donna contemporanea, sempre alla ricerca di soluzioni veloci per la propria routine di bellezza quotidiana. L’industria cosmetica ha prontamente risposto a questa riscoperta, proponendo prodotti lip & cheek pensati per essere pratici e multifunzionali.

Trucchi lip & cheek

Questi cosmetici multitasking, spesso disponibili in formato stick o in versione compatta, sono stati ideati per essere utilizzati su diverse aree del viso, combinando la funzionalità di rossetto e blush, e a volte persino di balsamo idratante o illuminante. Sono disponibili formule pigmentate, adatte a un look deciso e intenso, e altre varianti più delicate e leggere per un effetto più naturale. I prodotti opachi sono facili da applicare, anche se possono risultare un po’ secchi, mentre le formulazioni luminose, che possono anche essere utilizzate come illuminanti, tendono a mettere in evidenza eventuali imperfezioni della pelle. I prodotti che donano un effetto satinato o soft mat, invece, sono i più indicati per chi è alle prime armi, grazie alla loro facilità di sfumatura. L’applicazione dei prodotti lip & cheek varia in base al formato: lo stick può essere usato direttamente osulle parti da truccare o picchiettando il prodotto con le dita per ottenere un risultato uniforme sia sulle labbra che sulle guance. Alcuni brand hanno creato prodotti con applicatori doppi, ancora più semplici da adoperare.

Consigli generali

Un ottimo punto di partenza, soprattutto in fase di acquisto e se si è indecise, è tenere in considerazione le tonalità universali come il pesca medio e il rosa corallo, che si adattano bene a quasi tutti i tipi di pelle. È importante riflettere anche sull’effetto desiderato: se si preferisce un look fresco e soft, è consigliato optare per tonalità delicate, che si possano sfumare. Se invece si desidera osare di più, i colori più pigmentati e intensi sono la soluzione ideale. Per le pelli chiare, sono ideali il rosa pallido, il pesca e il corallo leggero; per le carnagioni di tono medio od olivastro, si possono utilizzare colori come corallo, terracotta, pesca intenso e rosa caldo; per quelle scure si può optare per nuance intense come fucsia, rosso ciliegia e prugna. Inoltre, è opportuno prendere in considerazione se si preferisce un effetto luminoso od opaco. Le formule cremose con finish luminoso sono perfette per un aspetto radioso, mentre le opzioni opache o soft mat sono più indicate per pelli miste o grasse, garantendo un risultato duraturo e naturale. Dopo aver applicato lo stesso prodotto su labbra e gote, è una buona abitudine passare un velo di cipria trasparente per fissare il colore e prolungarne la durata.