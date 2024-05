I più famosi triangoli amorosi delle star degli ultimi vent’anni

Il film del momento, ‘Challengers’ di Luca Guadagnino, oltre a celebrare il mondo del tennis e a influenzare moda e beauty di questa stagione, ha messo sotto i riflettori anche un tema caro alla letteratura, delle serie tv e dello stesso cinema, quello del triangolo amoroso. E la realtà a volte può superare perfino la fantasia, come dimostrano alcune note vicende che vedono protagoniste molte star di Hollywood e che sono rimbalzate sui media e in rete negli ultimi vent’anni.

Selena Gomez, Hailey Bieber e Justin Bieber

Prima che Justin Bieber si sposasse con Hailey – i due, tra l’altro, hanno appena annunciato di aspettare il primo figlio – era molto spesso associato a Selena Gomez. I due hanno iniziato a frequentarsi nel 2010, ma hanno avuto una storia all’insegna dei tira e molla per lungo tempo. Nel 2017 sembravano essersi riavvicinati, ma poi si sono lasciati nel marzo del 2018.

Quattro mesi dopo, Bieber si è fidanzato con Hailey Baldwin. Justin e Hailey avevano iniziato a vedersi nel 2015, per poi lasciarsi nel 2016. Il 13 settembre 2018 si sono tenute le nozze con un rito civile a New York. Il 30 settembre del 2019 a Bluffton, in South Carolina, è stato celebrato anche il rito religioso. Per lungo tempo sia Hailey che Selena sono state bersagliate dai fan dell’una e dell’altra e da molti hater. Forse anche per quello in una serata di gala del 2022 Gomez e Baldwin si sono fatte vedere mentre si abbracciavano, per mostrare al mondo che tra loro non ci sono rancori.

The Weeknd, Bella Hadid, Selena Gomez

Ma la Gomez è stata anche al centro di un altro triangolo. Bella Hadid e The Weeknd erano molto legati. Diciotto mesi dopo, il cantante ha perso la testa per l’ex starlet della Disney. I due si sono messi insieme fino a quando la Gomez ha avuto un ritorno di fiamma con Bieber nel 2017, come ricordato in precedenza.

Hilary Duff, Lindsay Lohan e Aaron Carter

Nel mondo Disney sono cresciute anche altre due celebrities come Hilary Duff e Lindsay Lohan.

Le loro carriere hanno poi preso direzioni diverse, ma molti fan ricordano ancora la loro rivalità dei primi anni 2000. Le due, all’epoca, erano entrambe vicine al compianto Aaron Carter, poi scomparso nell’autunno del 2022. Nel dicembre 2000, Carter ha iniziato a frequentare Duff. Quasi due anni dopo, ha rotto con lei per avere una storia con Lohan.

Nell’aprile 2003 Carter è tornato con Hilary, ma poi tra loro è nuovamente finita, forse per un tradimento di lui, secondo quanto è stato riportato da ‘PopSugar’. Ancora nel 2004 le due erano rivali. Tra loro non sono mancati dispetti e recriminazioni, anche in pubblico. Ma poi, nel 2007, hanno messo da parte il risentimento che aveva a che fare con un altro momento delle loro vite, quando tutte e due erano molto giovani.

John Mayer, Taylor Swift e Katy Perry

Il cantante ha avuto una storia con Swift nel 2009. I retroscena sono finiti in una delle famose revenge song di Taylor, ‘Dear John’, rivelando quanto fosse stata infelice per lei quella relazione. Lui ha provato a replicare con la canzone ‘Paper Doll’. Di recente, dopo ‘Speak Now (Taylor’s Version), Swift ha chiesto di non alimentare più odio nei confronti del collega. E sembra che Taylor abbia voltato pagina anche nei confronti di Katy Perry, che non vedeva proprio di buon occhio nel periodo in cui, dal 2012 al 2014, la cantante di ‘Firework’ ha fatto coppia fissa con John.

Jennifer Aniston, Brad Pitt, Angelina Jolie

Dal 1998 al 2005 la coppia formata da Pitt e Aniston è stata una delle più ammirate dello star system hollywoodiano. I due si sono sposati nel 2000, ma si sono lasciati dopo cinque anni. Sul set di ‘Mr. & Mrs. Smith’, infatti, Pitt si è innamorato di Angelina Jolie. Già nel gennaio 2006 – solo tre mesi dopo il divorzio dei Bennifer – i due aspettavano il loro primo figlio. Brad e Angelina si sono separati nel 2016 e a breve dovrebbe chiudersi l’aspra e lunga battaglia legale per il loro divorzio.

Meg Ryan, Dennis Quaid e Russell Crowe

Ryan e Crowe erano in Sudamerica per girare il film ‘Rapimento e riscatto’ quando furono pizzicati da paparazzi e tabloid. Meg in quel momento era sposata con Dennis Quaid, un altro collega. Di fronte alle rivelazioni, Quaid ha chiesto il divorzio dopo nove anni di matrimonio.