Torna ’Ibrida Festival’. L’intelligenza artificiale il tema della rassegna

La nona edizione di ’Ibrida Festival delle Arti Intermediali’ si svolgerà dal 20 al 22 settembre a Forlì: sarà un festival diffuso che attraverserà diversi luoghi significativi della città, avrà il titolo-tema ’Artificial Reality’. Doppio prologo con la prima mostra personale a Forlì dell’artista internazionale Francesca Fini (presso la Fondazione Dino Zoli, inaugurata lunedì 2 settembre e visitabile fino al 13 ottobre) e con un dialogo sulla videoarte brasiliana con le artiste e curatrici Kika Nicolela e Marcia Beatriz Granero (in programma giovedì 19 settembre nei rinnovati spazi del Campostrino di Forlì).

"Il nostro scopo è esplorare e promuovere le nuove forme di espressione che nascono dall’intersezione tra arte e tecnologia – spiegano i Direttori Artistici Francesca Leoni e Davide Mastrangelo –. Questo rende Ibrida un luogo di scoperta e innovazione, dove le nuove tendenze artistiche trovano spazio per essere conosciute e valorizzate".

Tante novità e alcune conferme, nel segno della continuità e della crescita del festival. Enrico Malatesta, Attila Faravelli e Nicola Ratti sonorizzano l’archivio visivo del filmaker, fotografo e pittore Gianfranco Brebbia, una delle voci più radicali del cinema sperimentale italiano degli anni Sessanta e Settanta, in un progetto creato su commissione di Triennale Milano e realizzato in collaborazione con la Cineteca di Milano.

Dopo il successo alla Berlinale Talents, Gianmarco Donaggio presenta lo spettacolo di live cinema ’In Visible Light’; il musicista N.A.I.P. (da X Factor) e Julie Ant (forlivese, batterista dei Baustelle) saranno in scena con il nuovo progetto GO!YA! mentre il celebre regista Carlos Casas tornerà con un evento creato ad hoc per Ibrida 2024, tra musica e sperimentazione video. È creato su misura per il Festival anche lo show interattivo e generativo Siderea, nato dalla collaborazione tra il musicista Luca Maria Baldini e l’artista visivo Igor Imhoff e coprodotto da Trieste Science+Fiction Festival. Info www.ibridafestival.it