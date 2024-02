Tomba medievale sotto piazza San Marco

C’è un passato medievale tutto da scoprire che affiora dal cantiere della Soprintendenza di Venezia chiamato a restaurare i “masegni“, le pietre in trachite di cui è fatta la pavimentazione di Piazza San Marco, dopo le devastazioni dovute all’azione corrosiva dell’acqua alta. Dalla terra scura e bagnata, gli archeologi, guidati dalla responsabile dei lavori Sara Bini, hanno estratto il cranio di un bambino vissuto con tutta probabilità nell’alto Medioevo. Accanto vi sono tre scheletri che vengono ad aggiungersi a quelli recuperati proprio di fronte alle Procuratie Vecchie. Raccontano una storia finora sconosciuta della Serenissima, quella che ruota intorno alla chiesa di San Gemignano, la chiesa dei Dogi, poi demolita e ricostruita sul lato orientale della piazza e infine rasa al suolo nell’ultima versione del Sansovino da Napoleone, che si trovava proprio nel punto dei ritrovamenti. "Piazza San Marco non è sempre stata così come la vediamo oggi – spiega la Soprintendenza – e ora non è facile immaginarla con canali che la attraversavano e con chiese che la caratterizzavano".