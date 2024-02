Chi è Elsina Khayrova: il gossip su Tom Cruise e quel gala a Londra con il principe William

Los Angeles, 21 febbraio 2024 – Una nuova coppia ad Hollywood? Da diversi mesi Tom Cruise starebbe uscendo con la 36enne Elsina Khayrova, ex modella e socialite russa con cittadinanza britannica, figlia di un politico molto vicino al presidente Vladimir Putin. Stando a Pagesix, i due sono arrivati insieme a una festa nel dicembre dello scorso anno, occasione nella quale Khayrova indossava un abito nero senza spalline e con scollatura a cuore.

I due si sarebbero conosciuti a un tea party organizzato da Cruise nel suo attico a Londra: la splendida vista su Hyde Park avrebbe fatto da cornice a quello che sembra essere un colpo di fulmine. Nei mesi l’affetto è cresciuto, e sembra ormai consuetudine che la star di Hollywood si faccia accompagnare agli eventi da Khayrova. I due avrebbero persino preso parte a un gala a Londra a sostegno dell’Air Ambulance Charity lo scorso 7 febbraio, al quale l’invitato d’onore era il principe William. L’attore sembra preferire la capitale britannica al caos di Los Angeles in quanto i paparazzi sono molti di meno, e ciò gli avrebbe permesso di vivere i primi mesi della relazione con l’ex modella russa in piena calma e privacy.

Il padre della donna, Rinat Khayrov, è stato deputato per il partito di Putin ‘Russia Unita’ dal 2011 al 2021. Non sembra che Cruise abbia già incontrato il ‘suocero’, ma secondo Pagesix avrebbe avuto modo di conoscere i figli di Elsina.

In precedenza, Khayrova è stata sposata per 11 anni con l’oligarca Dimitri Tsvetkov, con il quale ha due figli. Secondo i media, il divorzio – probabilmente non ancora finalizzato – sarebbe costato circa 188 milioni di dollari all’imprenditore. La lotta giudiziaria tra gli ex coniugi avrebbe riguardato una villa nel Regno Unito, una Bentley, una Ferrari, dei gioielli a marchio Cartier e varie opere d’arte firmate da Renoir e Chagall. Negli anni del matrimonio con Tsvetkov, Khayrova si sarebbe ‘costruita’ una collezione di borse da 2,5 milioni di dollari e un guardaroba da 12 milioni.