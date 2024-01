“Tokyo“ di Gaia in testa negli ascolti

È Tokyo, il singolo di Gaia, il brano più suonato dalle radio italiane della settimana. In un mondo che spinge a chiudersi in una gabbia di limiti e imposizioni, Tokyo è un invito a lasciarsi andare, un biglietto di sola andata verso la libertà. Il brano scalza dal primo posto Houdini di Dua Lipa, ora secondo, con I Believe In Love Again di Peggy Gou e Lenny Kravitz retrocesso al terzo posto.