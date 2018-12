Buenos Aires, 12 dicembre 2018 - Una denuncia sofferta, arrivata dopo dieci anni di silenzio e condivisa con alcuni video su Instagram. L'attrice argentina Thelma Fardin, famosa per essere stata tra le protagoniste delle teen serie tv 'Il mondo di Patty' e 'Soy Luna', ha infatti raccontato di essere stata violentata dal collega Juan Darthes quando lei aveva 16 anni e lui 45.

Fardin ha trovato il coraggio di ritornare con la memoria al 2009 mentre si trovava in Nicaragua proprio per le riprese de 'Il mondo di Patty' (il titolo originale in spagnolo era 'Patito feo'). "Tornando dalla piscina mi sono accorta che mi si era smagnetizzata la scheda per aprire la porta dell'hotel - ha ricordato Thelma -. Lui mi ha detto: perché non vieni in camera mia e chiedi per telefono che te ne portino un'altra?". "Accettai - ha aggiunto - ma mentre ero al telefono ha cominciato a baciarmi sul collo e non si è fermato più". Il video racconta tutti i particolari della violenza, portata a termine, ma interrotta da qualcuno che bussò alla porta.

A convincerla a raccontare quel terribile episodio sarebbe stato sia il movimento 'NiUnaMenos', versione argentina del #metoo di Hollywood, sia la denuncia di abusi da parte di un'altra attrice. "Ora posso parlare perché qualcuno ha parlato. E quando l'ho fatto, mi sono ritrovata circondata da persone disposte a starmi vicino, a prendersi cura di me e a donarmi affetto", ha detto Thelma. E in effetti al suo fianco si è subito schiarata l'associazione Attrici Argentine, che per sostenerla ha organizzato una conferenza stampa durante la quale è emerso che Darthes ha perfino partecipato alla realizzazione di uno spot del Ministero dello Sviluppo sociale contro la violenza di genere.

La foto che ritrae la Fardin insieme alle colleghe oggi campeggia sulle prime pagine di molti giornali a Buenos Aires.