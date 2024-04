The St.Regis Florence. Atmosfere d’India con sapori unici

di Marina Santin

L’India, con i suoi colori, i suoi profumi, le sue tradizioni e il suo fascino, per una settimana conquisterà Firenze. Dal 23 al 28 aprile sul Lungarno, The St. Regis Florence – premiato nel 2023 come primo hotel a Firenze da Travel & Leisure World’s Best Awards 2023 – fedele alla sua vocazione di essere non solo l’emblema di un’ospitalità di prestigio ma anche una location privilegiata di eventi sempre in fervida attività, ospiterà la seconda edizione del Festival Indiano, che celebra la cultura del Paese delle Spezie con appuntamenti gastronomici e, novità di quest’anno, esperienze olistiche. Come nel 2023, la parte food è curata dalla Celebrity Chef di fama internazionale Ritu Dalmia di Cittamani Milano e Atrangi Dubai che entrerà nella cucina dell’Executive Chef Gentian Shehi con la sua brigata per invadere gli eleganti saloni del Winter Garden Restaurant con i sapori della cucina indiana.

"Siamo onorati di continuare questa collaborazione per il secondo anno di seguito con Chef Ritu Dalmia – afferma Domenico Colella, General Manager, The St. Regis Florence – uno spirito libero e cosmopolita ma con una profonda sensibilità e cultura per le tradizioni gastronomiche del nostro paese, che ci aiuterà anche quest’anno ad arricchire l’esperienza culinaria offerta ai nostri ospiti e ad aprirci alla città con un evento di qualità per scoprire la cucina indiana più autentica, delicata e moderna. Siamo orgogliosi di aprire gli spazi del nostro Winter Garden Restaurant a gusti ed esperienze nuove e rinnoveremo questi appuntamenti anche in futuro".

A pranzo, ospiti e clienti esterni potranno gustare al Winter Garden Restaurant un tradizionale menu Thali, un piatto unico con diverse pietanze che cambia quotidianamente, mentre la sera troveranno un menù alla carta con ricette raffinate ma meno note al pubblico europeo provenienti da diverse regioni dell’India. Durante la settimana del Festival anche i rituali tipici del brand St. Regis si intrecceranno con la tradizione indiana. A partire dal Signature Cocktail, il Bloody Mary, reintepretato da ogni hotel e resort ispirandosi alla destinazione. II Brunello Bloody Mary del The St. Regis Florence, a base di grappa ricavata dalle uve del Brunello di Montalcino, sarà affiancato dal Mumbai Mary, il signature cocktail de The St. Regis Mumbai, profumato di coriandolo e cannella.

Per il Rituale del Tè, invece, la Tea Sommelier Elena Matei, ha pensato a una proposta che rivisita il famoso ’sticky chai’, mentre alla Spa Suites dell’albergo, ospiti e fiorentini su richiesta, potranno provare un massaggio Pinda, con erbe, oli essenziali e tamponi caldi, che regala forza e vitalità Ad inaugurare il Festival, il 22 aprile, una serata su invito dal tema ’Viaggio attraverso l’India’. Protagonista la gastronomia con bancarelle di street food, quattro cooking live station e uno speciale show cooking a quattro mani dell’Executive Chef Gentian Shehi e della Celebrity Chef Ritu Dalmia. Accanto, performance di danze indiane con i ballerini di MeYoTai, postazioni per i tatuaggi all’hennè e tanti altri momenti di intrattenimento a tema. Info: Winter Garden Bar & Restaurant, tel +39 05527163770 o [email protected]