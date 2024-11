The St. Regis Florence. Un’ospitalità di gran classe

Dalla sciabolata dello champagne, ai banchetti natalizi più raffinati, l’arte della celebrazione prende vita con glamour ed eleganza nella House of Celebration, dove i rituali senza tempo si arricchiscono con un tocco contemporaneo. Sono passati ormai 120 anni da quando il St. Regis New York aprì le sue porte il 4 settembre 1904. Centoventi anni dopo, il marchio St. Regis continua a innalzare la sua eredità come la casa originaria del lusso, offrendo esperienze raffinate a personalità di spicco in tutto il mondo, e festeggia il suo 120esimo Anniversario proponendo un’annata di celebrazioni uniche in tutti i The St. Regis del mondo.

Al The St. Regis Florence è possibile celebrare la magia delle Feste, e rivivere il fascino delle celebrazioni degli Astor, la famiglia fondatrice del brand St. Regis, attraverso momenti esclusivi ed esperienze personalizzate. The St. Regis Florence è un luogo d’elezione per l’ospitalità e la gastronomia, un perfetto connubio tra tradizione culinaria toscana e un servizio impeccabile e personalizzato nel cuore della città del Rinascimento. Situato nel centro cittadino, The St. Regis Florence è la base perfetta per esplorare la città e godere delle infinite attrazioni che Firenze e la Toscana offrono. L’albergo occupa una posizione romantica sulla Piazza Ognissanti, con affacci che spaziano dall’Arno e alle colline, le chiese ed i campanili della città e dell’Oltrarno fiorentino, con il Ponte Vecchio sullo sfondo. The St. Regis Florence ha aperto ad ottobre 2011, dopo una meticolosa ristrutturazione del Grand Hotel durata 10 mesi. Disegnato originariamente da Filippo Brunelleschi nel 1432, l’edificio divenne uno dei primi hotel di lusso a Firenze ed è considerato uno dei più pregevoli esempi architettonici e di rilievo storico in città.

L’albergo celebra la storia e la cultura di Firenze, attraverso l’utilizzo di elementi di decoro originali che includono dipinti ispirati a paesaggi presenti nelle camere degli ospiti, cornici intagliate a mano da artigiani locali ed oggetti di grande pregio che fanno bella mostra di sè nelle aree comuni, nelle camere e nelle suite. Scoprendo i de The St. Regis Rituals, tra i quali: Il Brunello Bloody Mary: interpretazione in chiave local dell’iconico The St. Regis Bloody Mary. Il cocktail esclusivo del The St. Regis Florence si ispira alla città e alla campagna toscana circostante. Comprende una grappa a base delle stesse uve usate per uno dei vini più famosi della Toscana, il Brunello di Montalcino, che conferisce a questa bevanda un sapore unico, leggermente ’terroso’ con un pizzico di dolce.

Oltre il vino, dalle 15.30 alle 17, c’è il The St. Regis Tea Ritual: un viaggio nel mondo di Dammann Frères con la ’guida di un Tea Sommelier’ accompagnato dalle prelibatezze create del Pastry Chef. Il The St. Regis Evening Ritual è l’aperitivo esclusivo con finger food e calice di bollicine, accompagnato dallo spettacolare rituale del sabrage, il modo più teatrale ed esclusivo per servire lo spumante. Lo show, durante il quale viene offerto un bicchiere di Franciacorta, si svolge ogni sera al Winter Garden Bar, dalle 19 alle 20. Il Winter Garden Restaurant&Bar è il luogo ideale per immergersi in straordinarie esperienze culinarie, avvolti da un’atmosfera raffinata. Posizionato nel cuore dell’hotel, è arricchito dall’iconico “Rosone” in stile Déco, da un magnifico lampadario in vetro di Murano, e da opere d’arte uniche.