The Kolors in tour in Europa: tutte le date dei concerti

I The Kolors hanno fatto il tutto esaurito, con tre ospiti d'eccezione come Irama, Umberto Tozzi e Geolier, al Forum di Assago e si preparano al tour europeo. Inframezzato da alcune date estive in Italia, ovvero a Roma il 26 giugno, al Mirano Summer Festival il 20 luglio al Parco Gondar di Gallipoli il 10 agosto e all'Arena della Regina di Cattolica il 17 agosto. Alex Stash Fiordispino, Alex Fiordispino e Dario Iaculli saranno impegnati in una serie di date che li vedranno calcare diversi palchi da qui a quasi un anno.

Il tour dei The Kolors, il primo fuori dai confini nazionali per Stash e compagni, parte il 28 maggio dalla Georgia: prima tappa Tbilisi. L'11 luglio la band sarà a Locarno in Svizzera, il 27 in Lituania al Granatos Live Festial, il 15 agosto a Portorose in Slovenia, il 28 settembre a Varsavia in Polonia, il 28 novembre di nuovo in Svizzera ma questa volta a Zurigo e il 30 a Mons in Belgio.

Dicembre si apre di nuovo con la Svizzera: Lugano il 2. Poi si passa direttamente al nuovo anno: Berna, sempre in Svizzera, il 18 gennaio 2025. Poi mini tour in Germania: Berlino il 7 marzo, l'8 marzo Monaco di Baviera e il 9 Francoforte. Si chiude l'11 marzo a Vienna in Austria.