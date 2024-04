The Human Safety Net: inaugurato “About Us“ di Tracey Snelling

Gli spazi in cui viviamo raccontano di noi, delle nostre storie, delle nostre esperienze e del nostro esser parte di una comunità. È questo il pensiero che dà vita ad About Us, il progetto artistico (foto) di Tracey Snelling per la Casa di The Human Safety Net – la fondazione istituita da Generali nel 2017 e attiva in 26 Paesi con una rete di 77 Ong e imprese sociali come partner – che da oggi al 28 aprile 2025 alle Procuratie Vecchie in Piazza San Marco a Venezia integra il percorso interattivo di A World of Potential interpretandone i valori e stimolando una riflessione sui temi dell’inclusione e dello sviluppo del potenziale anche in condizioni di vulnerabilità.

About Us. Tracey Snelling for The Human Safety Net è stata inaugurata ieri alla presenza del Presidente di The Human Safety Net, Gabriele Galateri di Genola, del Vice presidente di The Human Safety Net e del Direttore Comunicazione e Affari Istituzionali di Generali, Simone Bemporad, insieme a Tracey Snelling e al curatore Luca Massimo Barbero.