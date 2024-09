Tessili per la casa, come scegliere quelli giusti per l’autunno

La biancheria e i tessili hanno un ruolo chiave nel trasformare l’aspetto di ogni ambiente, aiutando a creare atmosfere particolari. Certamente, in base alle stagioni, bisogna scegliere bene i tessili per la casa. Con l'arrivo dell'autunno prima e dell’inverno poi, è importante optare, innanzitutto, per tessuti che garantiscano calore e benessere, senza trascurare la qualità. Le fibre naturali, come il cotone, si rivelano sempre una scelta vincente: si tratta di materiali traspiranti, piacevole al tatto e versatile, poiché, a seconda della lavorazione, possono offrire diverse gradazioni di calore.

Velluto

Tra i tessuti simbolo dell'autunno e dell’inverno, il velluto occupa un posto d’onore. Sinonimo di lusso e raffinatezza, il velluto si distingue per la sua morbida superficie e i suoi toni brillanti.

Può essere lavorato in varie forme. Tra le versioni più note ci sono quella a coste (corduroy) e quella cesellata (soprarizzo), perfette per chi ama combinare tradizione e modernità nell’arredamento, con una nota più lussuosa.

Il velluto è un tessuto delicato, che può attirare polvere e pelucchi, perciò è utile passare regolarmente una spazzola morbida nella direzione del pelo. Non bisogna stirarlo direttamente: se serve, si può utilizzare con moderazione il vapore a distanza – per esempio quello di un ferro verticale da viaggio – per rimuovere le pieghe. Ci vuole il lavaggio a mano o a secco. Se si decide di lavarlo in lavatrice, occorre usare il programma per capi delicati, con acqua fredda e senza centrifuga, per evitare di rovinare la tipica texture.

Il velluto, poi, quando deve essere asciugato va steso in orizzontale su una superficie piana, lontano da fonti di calore dirette, per mantenere intatta la sua morbidezza e brillantezza. Non va mai appeso in verticale, per evitare che il peso dell’acqua ne deformi la trama.

Flanella di cotone

Ecco un grande classico dei mesi invernali. Grazie alla sua lavorazione, che prevede la spazzolatura delle fibre, la flanella trattiene il calore, risultando estremamente soffice e avvolgente. Scegliere un modello di buona fattura significa optare per qualità e durata, evitando l’effetto pilling, cioè la formazione di antiestetici pallini sul tessuto. Per rimuovere questi ultimi, si può usare un levapelucchi. Diversamente, per prevenirli, si può passare una spazzola per tessuti o un rullo adesivo.

Per quanto riguarda la pulizia, la flanella di cotone è abbastanza resistente, ma per preservarne la morbidezza, si consiglia lavarla a basse temperature (30°C o 40°C) utilizzando un detersivo delicato. Meglio evitare l'uso eccessivo di ammorbidenti, che possono ridurre la traspirabilità del tessuto. Andrebbe lasciata spenta l’asciugatrice, adoperandola, se necessario, solo a basse temperature per non rischiare di danneggiare le fibre. Si può poi stendere il tessuto all'aria, preferibilmente in un'area ombreggiata per evitare l'esposizione diretta al sole, che potrebbe far sbiadire i colori.

Raso di cotone

Il raso di cotone, con la sua superficie lucida e simile alla seta, è un materiale versatile, con la capacità di regolare la temperatura corporea. Perciò si mantiene fresco in estate e caldo in inverno.

Anallergico e sofisticato, il raso di cotone è ideale per una camera da letto elegante. Richiede particolare attenzione durante il lavaggio, da effettuare cicli delicati con acqua tiepida e un detersivo neutro per evitare di danneggiare la sua lucentezza naturale. Questo materiale, poi, si asciuga meglio all'aria aperta, a patto che non sia esposto direttamente al sole, che potrebbe far scolorire il tessuto.

L’asciugatrice può essere utilizzata solo se è necessario e a basse temperature. È un materiale che tende a stropicciarsi facilmente: va stirato quando è ancora leggermente umido, impostando il ferro a basse temperature e usando un panno di protezione per non opacizzare il tessuto.

Tocco di stile

È possibile arricchire gli ambienti, dalla camera da letto al soggiorno, con elementi come plaid, coperte, trapunte e piumini, adattando il comfort alle esigenze del momento. Aggiungere cuscini d’arredo e plaid non solo rende gli ambienti più confortevoli, ma aggiunge anche un tocco di eleganza. Le coperte in mohair, realizzate con la pregiata fibra della capra d'angora, sono perfette per chi cerca morbidezza e qualità.

Consigli generali

Per mantenerli morbidi e profumati, i tessili per la casa vanno conservati in un luogo asciutto e al riparo dalla luce diretta. Si possono aggiungere sacchetti profumati con lavanda o altre essenze naturali nell’armadio per evitare cattivi odori o l'infestazione di tarme e parassiti (anche l’olio di cedro, passato con del cotone sulle ante e dentro ai cassetti, aiuta a tenerli lontani). Quando finisce la stagione fredda, i tessuti più pesanti vanno riposti in contenitori traspiranti o sacchi sottovuoto, in modo da preservare il loro stato per la stagione successiva. È da evitare, invece, la plastica, che può trattenere l’umidità e rovinare i materiali.