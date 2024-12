Terme di Saturnia lancia il retreat Saturnalia Detox per il benessere olistico

Terme di Saturnia Natural Destination, tempio di longevità dove il benessere diventa arte, nonché viaggio tra esperienze olistiche immersive nel cuore della Maremma, espande la sua offerta dedicata allo star bene e al prendersi cura di sé con un retreat in cui il potere rigenerativo delle acque termali e il sapere millenario delle Terme di Saturnia si accostano alla saggezza olistica de La Grande Via, la Fondazione pensata e voluta da Franco Berrino, medico, epidemiologo ed ex direttore del Dipartimento di medicina preventiva e predittiva dell’Istituto dei Tumori di Milano, ed Enrica Bortolazzi, giornalista, fotografa ed istruttrice di yoga.

Le due realtà, accomunate dalla visione di promuovere un benessere radicato nella consapevolezza, nella purificazione e nel ritorno alle origini, lanciano il retreat Saturnalia Detox. Rinascita al solstizio, in programma da ieri al 22 dicembre, pensato per donare una trasformazione profonda e duratura, il retreat Saturnalia Detox - Rinascita al solstizio supera i confini del classico percorso detox, invitando gli ospiti a riconnettersi con se stessi attraverso cerimonie che onorano le tradizioni antiche e il potere della natura: La Cerimonia della Luce, parte del retreat, è un antico rito etrusco dei Saturnalia che celebra il ritorno della luce al solstizio d’inverno, momento di rinascita e di nuovi inizi.

A completare il programma del retreat tutta l’expertise di Terme di Saturnia con sessioni di yoga, rituali benessere, meditazione, passeggiate mattutine, menu detossinanti firmati Terme di Saturnia Method e trattamenti corpo mirati, basati sul forte potere rigenerativo della millenaria acqua termale. Tra quelli proposti, il Gommage & Plancton per levigare la pelle e prepararla a ricevere i benefici dell’acqua termale, e il trattamento Saturnia Detox, un rituale completo per drenare e purificare il corpo. Gli ospiti avranno poi accesso illimitato al Parco Termale, alle vasche idromassaggio e ai percorsi vascolari del Bagno Romano e della Sauna Finlandese.