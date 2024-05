Teresa Langella e Andrea Dal Corso, matrimonio a settembre

Teresa Langella e Andrea Dal Corso hanno annunciato la data del loro matrimonio. Le loro nozze sono in programma per il 14 settembre. La coppia ha dato la notizia durante l’ospitata a ‘Verissimo’ da Silvia Toffanin su Canale 5.

‘Uomini e Donne’

Andrea Dal Corso e Teresa Langella si sono fidanzati nel 2018 in seguito alla partecipazione di entrambi a ‘Uomini e Donne’. Teresa, in precedenza, aveva già preso parte al dating show di Maria De Filippi nel 2010 come corteggiatrice, mentre otto anni dopo sarebbe tornata nelle vesti di tronista. Sempre nel 2018, poco prima di ‘Uomini e Donne’, Langella era stata a ‘Temptation Island’ in cui era una delle tentatrici. Dall’altra parte, tra i tentatori, c’era Dal Corso. Andrea e Teresa, dunque, si sono conosciuti meglio nel programma di incontri di Canale 5.

Ostacoli

Al momento della scelta, Langella ha puntato su di lui che però, inaspettatamente, ha risposto con un no inatteso. Poco dopo, tuttavia, lui è tornato sui suoi passi e lei gli ha concesso una seconda possibilità. La loro storia ha preso il largo, anche se non sono mancati nuovamente gli scossoni. Langella – nota anche come cantante neomelodica nella sua terra d’origine, in Campania, e per un cameo nella fiction ‘Sotto copertura’ nel 2017 – in tempi più recenti ha lavorato come speaker radiofonica a Radio 105. Proprio il fatto di doversi spostare a Milano dove ha sede l’emittente ha causato qualche problema alla coppia.

Proposta e imprevisto

Dal Corso ha fatto la romantica proposta a Langella durante una vacanza alle Seychelles in occasione del compleanno di Teresa nel 2023. Andrea, a ‘Verissimo’, ha raccontato la scena e ha ammesso scherzosamente che doveva per forza mettersi di impegno dopo il no che aveva detto a Teresa a ‘Uomini e Donne’, prima di ricredersi e fare sul serio con quella che sarebbe stata poi la sua futura sposa.

Dal Corso ha organizzato tutto nei minimi dettagli: ha chiesto la mano a Teresa quando erano su un elicottero, pochi minuti prima dell’atterraggio, d’accordo col pilota. Langella pensava solo di andare a vedere l’isola dall’alto, mentre ha avuto una sorpresa ancora più grande. Prima di salire sul velivolo, oltretutto, Andrea ha voluto chiedere la mano al telefono al padre di Teresa, rispettando le tradizioni della famiglia della sposa.

Come ha spiegato Langella sui social, a un certo punto durante i preparativi nuziali Teresa si è accorta di non essersi cresimata. Di recente, però l'influencer ha preso il sacramento. Suo padrino è stato proprio il fidanzato Andrea. Ora i due sono finalmente pronti per sposarsi. Il loro matrimonio si celebrerà alla fine dell’estate 2024 in Costiera Amalfitana, come ha sempre desiderato Terry.