Colori unghie: Cottagecore, pastel mirror, blu elettrico, le tendenze per la nail art dell’estate 2024

Nel pieno della stagione primaverile, avvicinandosi l’estate, anche le tendenze in voga per la manicure e la nail art rispecchiano i trend del periodo, legati al mondo della natura in risveglio e della voglia di colore e vivacità, attraverso diverse declinazioni.

Tinta unita

Per chi ama il monocolore, a prescindere dalla forma e dalla lunghezza delle unghie, ci sono alcune tinte che vanno per la maggiore, per esempio il rosa floreale, il Peach Fuzz (mix di rosa e arancione), il corallo, il rosso ciliegia, il giallo limone, l’azzurro cielo, il verde smeraldo, a seconda che si desideri un tono in più di romanticismo o di grinta e vivacità.

Cottagecore

È tornato il gusto country chic che ha preso piede durante gli anni della pandemia ed è stato riproposto anche negli ultimi periodi, con l’esaltazione del mondo rurale e di tutto ciò che ruota attorno a esso. Per quanto riguarda la nail art, la tendenza riguarda soprattutto dettagli come fiori, foglie, piante e persino funghetti disegnati sulle unghie dopo aver steso una passata uniforme di smalto color nude o pastello o nelle tonalità elencate in precedenza.

Una volta stesa la base che piace di più, si procede a realizzare questi particolari con l’aiuto di un apposito strumento, il dotter, o usando adesivi ad hoc già pronti per l’uso. Rientra in questo scenario anche l’aspetto fatato e fiabesco del fairycore, con le rifiniture smaltate ispirate a farfalle, fiori e fatine, magari con qualche particolare perlescente, o con l’aggiunta di fiocchi, micro perle e strass.

Pastel mirror

Quest’estate andranno forte anche le unghie pastel mirror, effetto specchio, con finish luminoso, metallico e cangiante. Si sceglie uno smalto del colore che si preferisce (rosa, bianco, azzurro, blu, Peach Fuzz, ma anche gli intramontabili oro e nero) e si stende sull’unghia. Poi, con l'aiuto di un pennellino da ombretto, si aggiunge una polverina specifica per nail art, con bagliori metallici e cangianti, tamponandola su tutta l’unghia o sulla parte desiderata dell’unghia, con movimenti veloci e circolari.

Per una migliore aderenza del prodotto, preliminarmente si può applicare uno strato di smalto trasparente, aggiungendo alla fine qualche passata di top coat o di spray fissante. La nail art ‘a specchio’ si adatta a sua volta, come quella cottagecore, a diverse lunghezze e stili di unghie, sia in versione french che a tutta unghia, offrendo un look audace e versatile che si presta a mille interpretazioni creative.

Blu elettrico

A dare una nota elettrizzante alla nail art ci pensa il blu elettrico, un colore riproposto con successo nelle collezioni moda già da qualche stagione e apprezzato anche per le unghie. Ne esistono diverse varietà e sfumature: le tonalità più scure stanno bene sulle pelli più abbronzate e olivastre, mentre quelle più tenui e fredde possono illuminare le carnagioni più chiare. Ma dipende anche dalle preferenze estetiche individuali. Il blu elettrico mette ancor più in primo piano le unghie molto lunghe e affilate, ma valorizza anche quelle corte.

A fare la differenza, poi, possono essere alcuni dettagli, come il colore dato sulla punta dell’unghia o sulla lunula, o lunetta, in una French manicure classica o reverse, con l’aggiunta di elementi glitterati e scintillanti per una serata speciale, con micro disegni ispirati ai fiori o alle onde del mare. Si può usare una base tradizionale e luminosa come quella bianco latte oppure osare qualche accostamento più moderno e di carattere con tinte fluo come il giallo evidenziatore o il fucsia.

Motivi geometrici e astratti

Per chi stesse cercando una manicure ancora più moderna e sofisticata, va segnalata anche la moda di motivi geometrici e astratti, anche su una sola unghia o su 2-3 unghie della mano. Si tratta di micro decori fatti perlopiù di linee nette e spezzate, reticoli, forme di figure geometriche (triangoli, poligoni, rombi, per esempio), combinando toni neutri come il beige e il grigio (o direttamente il greige, che li unisce) o di contrasti decisi accostando bianco e nero.